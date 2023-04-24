В наши дни работа больше не предусматривает необходимость ежедневного пребывания в офисе с раннего утра до позднего вечера. Все больше людей склоняются к тому, что работа из дома – лучший вариант, чтобы зарабатывать в сети.

Удаленная работа для новичков

Удаленная работа без вложений – это множество вариантов. дальше мы рассмотрим самые популярные.

Менеджер «Директа» в Инстаграме

Ваша задача – отвечать на сообщения клиентов, которые приходят вам в Директ. Также нужно отделять важные смс, которые требуют срочного ответа, от менее важных и спама. Среди прочих задач – готовить ответы, согласовывая их с владельцем страницы.

Где можно работать: онлайн-магазины, блогеры и страницы брендов одежды, косметики, продукции для здоровья. В целом, со всеми, кто продает через Инстаграм.

Менеджер по поддержке клиентов

В этом случае задачей сотрудника будет давать ответы на сообщения клиентов и ЦА в социальных сетях, приложениях, популярных мессенджерах, например, Телеграм, электронной почте. Как правило, общение проходит по заранее подготовленному скрипту. Речь идет о шаблоне с ответами на базовые вопросы. С другими вопросами должны помочь коллеги или работодатели.

Где можно работать: интернет-школы и онлайн-курсы, различные игры, мелкие SMM и СЕО-компании, рекламные агентства, приложения сервисов, например, по доставке еды.

Менеджер онлайн-магазина

Задача сотрудника обрабатывать входящие заказы, а также вести переписку с клиентами через сайт, добавлять информацию о заказе в CRM. Иногда обновлять продукцию, например, добавлять новые изображения или описание.

Где можно работать: небольшие онлайн-магазины, локальные бренды одежды и аксессуаров, маленькие турфирмы.

Копирайтер

В данном случае нужно писать различного рода тексты и статьи на основе информации из интернета, вести каналы или страницы в социальных сетях.

Где можно работать: у блогеров, в каналах и крупных пабликах. Направленность компании, в которую вы придете, может быть незнакомой для вас, а значит, придется потратить время на ее изучение.

Модератор

В данном случае придется удалять спам, неподходящие комментарии, хамские или матерные сообщения в чатах, которые вам придется держать под контролем. Кроме того, можно стать модератором контента, чтобы принимать или отклонять заявки, статьи или смс на сайте.

Где можно работать: большие чаты в социальных сетях, интернет-школы и тренинги, магазины и компании по предоставлению услуг, различные игры, муниципальные и профессиональные сообщества, форумы, Инстаграм-аккаунты брендов. Схожую работу предлагают СММ и рекламные компании.

Это небольшой перечень вариантов, ведь существуют еще и партнерские программы для заработка https://vsesdal.com/money-maker/partnerskie_programmy_dlya_zarabotka. К примеру, можно заниматься написанием курсовых, дипломных, контрольных и прочих работ на заказ для студентов. Для этого достаточно иметь личный ПК, достаточно свободного времени и знания в одной из сфер (физика, математика, философия, прочее).