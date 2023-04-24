UNO — первый многофункциональный жилой комплекс на территории Казани. Проект реализуют девелоперские компании «Унистрой» и UD Group. При создании концепции использованы удачные решения из опыта двух застройщиков. ЖК UNO относится к недвижимости бизнес-класса. Он включает три жилых корпуса, бизнес-центр, коворкинг и торговую галерею. Премиально-низкая плотность застройки позволяет создать между домами благоустроенные дворы-парки.

Расположение в центре

Проект будет реализован в престижном Ново-Савиновском районе. Дома будут построены на первой линии от набережной, рядом расположены спортивные комплексы и рейтинговые вузы города.

От ЖК UNO до набережной реки Казанки можно будет дойти за 5 минут медленным шагом. Набережная реки скоро преобразится. Здесь появится парк с площадками для занятий спортом, дорожками для бегунов и велосипедистов, пирсом и зоной пикников. ЖК соединит с набережной уютный бульвар.

Выбранное для строительства место обладает хорошей транспортной доступностью. На машине можно быстро доехать до центра или в удаленные районы, в том числе до казанского аэропорта.

Статусные планировки

купить квартиру в Казани со стандартной или уникальной планировкой. Проект ЖК включает стандартные планировки с 1-4 комнатами и необычные дизайнерские решения.

Коллекционные варианты предназначены для любителей комфорта. В планировках квартир есть приватные мастер-спальни и угловое остекление с панорамными видами на центр города.

На верхних этажах будут расположены пентхаусы на 4 комнаты со свободной планировкой. Владелец сам выбирает схему расположения перегородок, чтобы реализовать смелый дизайн интерьера.

Закрытый двор-парк для жильцов

Концепция благоустроенного двора-парка разработана в архитектурном бюро Megabudka. Предусмотрены пространства для спокойного отдыха и занятий спортом. Здесь можно будет гулять в одиночестве или наслаждаться пейзажем с семьей и друзьями.

Территория будет разделена на функциональные зоны. Восстановиться после сложного дня поможет релакс-зона в саду с ароматными цветущими растениями. Зарядиться на новые достижения помогут спортивные комплексы и зона воркаута. В закрытом дворе будут установлены зарядки для смартфонов.

Тихие аллеи станут пространством для спокойных семейных прогулок. Во дворах будут игровые зоны с развивающими комплексами из природных компонентов. Детские площадки созданы по методике, которая помогает раннему развитию. Во время активной игры дети будут развивать интеллектуальные способности и тренировать движения пальцев.

Для любования рекой и медитаций на природе в проекте предусмотрена релакс-зона. Здесь будут установлены шезлонги, в которых можно расслабиться и полюбоваться видом на реку. Во дворе-парке будет построен павильон из стекла, защищенный от ветра и осадков: ненастная погода не помешает проводить мероприятия на улице.

ЖК UNO предназначен для деловых людей, ценящих статус и комфорт. Это престижное жилье в развитом районе Казани. Концепция инфраструктурного комплекса позволяет управлять бизнесом и отдыхать на природе рядом с домом.

*Застройщики: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги — 1», ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги — 2», ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом-3», ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом-1», ООО Специализированный застройщик «Бизнес парк». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https:// наш.дом.рф.