В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края подвели тоги участия региона во Всероссийском субботнике, который в этом году прошел 22 апреля в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на «большую уборку» в крае вышли около 82 тысяч человек. Силами коммунальных служб, работников организаций и неравнодушных жителей за один день ликвидировано более 100 свалок, приведено в порядок 6,7 тысячи дворов, благоустроено свыше 130 детских спортивных площадок, ямочный ремонт выполнен почти на 700 кв. метрах улиц.

— Всероссийский субботник прошел в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 6 муниципальных районах. Еще в 11 районах края мероприятие перенесено из-за плохой погоды. Там жители выйдут на субботник в конце апреля – начале мая, – рассказали в министерстве.

Напомним, что в Хабаровске к субботнику присоединился глава региона Михаил Дегтярев. Он вместе с кадетами, юнармейцами, школьниками, казаками и горожанами приводил в порядок сквер «Воинам-арсенальцам», который в этом году участвует в онлайн-голосовании за благоустройство общественных пространств.

— Сквер «Воинам-арсенальцам» в Хабаровске не единственная площадка, вынесенная на голосование, где прошел субботник. На многих из них работали волонтеры и каждый желающий мог не только навести порядок на месте проведения субботника, но и отдать свой голос за благоустройство той или иной территории. Проголосовать можно и самостоятельно на федеральной платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая 2023 года, – добавили в министерстве.

Отметим, что помимо Всероссийского субботника, 22 апреля в Хабаровске прошла акция «Вода России. Зеленая Весна». Это мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Экология». Освободить берег Амура от мусора пришли свыше ста человек – работники предприятий города и подразделений РЖД, школьники сел Ильинка и Мичуринское, сотрудники Амурского бассейнового водного управления Росводресурсов, краевого центра защиты леса и минприроды края, а также горожане.

Кроме того, региональный оператор по обращению с ТКО «Хабавтотранс ДВ» присоединился к субботнику и за два выходных дня вывез на сертифицированный полигон около 1000 тонн мусора.