Мэр города пообщался с участником Великой Отечественной войны – Леонидом Баландой, вручил ему подарки и поздравил с наступающим праздником.

«Мы благодарны вам за то, что вы поставили точку здесь, на Дальнем Востоке, в окончании Второй мировой войны, разгромили милитаристскую Японию. Вы защищали своих близких, свою семью так же, как и сейчас наши военнослужащие защищают нас. Мы живём в непростое время, и сейчас задача наша, как у вас в 1945 году, – победить фашизм, – сказал Сергей Кравчук. – Я горжусь, что в Хабаровске живут такие люди, как вы. С праздником! С Днём Победы!».

Леониду Даниловичу Баланде исполнилось 1 января 96 лет. Он принимал участие в разгроме милитаристской Японии, в освобождении Кореи, прошёл всю Маньчжурию. Служил в 13-м отдельном линейном батальоне связи, обслуживал высокочастотную (правительственную) связь. После демобилизации устроился на завод «Энергомаш». Со временем стал работать мастером, затем технологом, заместителем главного технолога. «Энергомашу» Леонид Данилович отдал 48 лет своей жизни. И даже после выхода на пенсию он продолжал общественную работу на родном предприятии.

Сейчас он старается посещать различные мероприятия для ветеранов, а также самостоятельно гулять по городу. Леонид Баланда награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией».

«Запомните: самое главное – это любовь к Родине. Ребята, цените и любите свою страну! – обратился к собравшимся гостям Леонид Баланда. – Пока у меня есть силы, на парад обязательно пойду. Это наш общий и самый важный праздник. Спасибо вам за внимание, что приходите, поздравляете: для нас это действительно важно».