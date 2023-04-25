В крае по итогам 2022 года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 17 %. Среди мер поддержки – краевые гранты на реконструкцию и модернизацию помещений. Положительная динамика продолжается и в этом году. Так, в 2023 году средства получил животноводческий комплекс «Вектор», что позволит построить телятник на 220 мест.

Также в этом году предприятие завезло 70 нетелей молочной породы – теперь в организации около 400 голов крупного рогатого скота.

За 3 месяца 2023-го произведено свыше 230 тонн молока, сейчас оно идёт на переработку на Переяславский молочный завод, в ближайшее время планируется запуск собственной торговой марки. Также сырьё предприятия закупают производители сыров.

Работу животноводческого комплекса оценили члены общественного совета при минсельхозе края.

— Предприятие ежегодно наращивает мощности, предстоит увеличить поголовье до 700 голов. К 2025 году «Вектор» планирует получить статус племенного хозяйства: это позволит приобретать племенной скот у нас в крае, а не везти его из других регионов страны, – отметила и.о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

Всего в крае 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 6 тысяч – коровы. Среди мер господдержки в области животноводства также востребованы субсидии на приобретение племенного молодняка, поддержку собственного производства молока, гранты на создание семейных ферм и «Агростартап». Это позволяет предприятиям сохранять финансовую устойчивость и наращивать объемы производства.

Добавим, что общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий в минувшем году составил 23,4 тысячи тонн. Объемы производства в сельхозорганизациях в среднем увеличились на 20%.