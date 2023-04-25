Семьи Хабаровского края и Еврейской автономной области подали 774 заявления о распоряжении материнским капиталом в банки, с которыми Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО заключило соглашения. Обратиться напрямую в финансовые организации семьи могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита.

Благодаря информационному обмену между фондом и банками родителям достаточно подать заявление о распоряжении капиталом вместе с оформлением кредита.

Дополнительно обращаться в Социальный фонд при этом не нужно. Если кредит или займ уже оформлены, родители подают заявление о распоряжении в Социальный фонд. В таком случае не нужно приносить документы и справки по выданному кредиту, соответствующие сведения СФР самостоятельно получит в рамках взаимодействия с банком.

Социальный фонд регулярно заключает соглашения об информационном обмене с банками, чтобы родители могли проще и быстрее реализовать свое право на улучшение жилищных условий с помощью маткапитала.