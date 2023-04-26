Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО с 1 июля 2023 года будет осуществлять выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, только на банковскую карту национальной платёжной системы «МИР».

Это требование законодательства* имеет отношение только к гражданам, получающим ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платёжных систем. Кроме этого, страховые выплаты через отделения почтовой связи с 1 июля 2023 года можно будет получать только с доставкой на дом, а не почтовым переводом.

Получателям ежемесячных страховых выплат на счета банковских карт других платёжных систем или путём почтовых переводов необходимо до 1 июня 2023 года предоставить заявление об изменении способа получения выплат. Заявления можно оформить в онлайн-приёмной на сайте СФР, обратиться лично, или направить на почтовый адрес в ближайшую клиентскую службу СФР. В заявлении необходимо указать номер банковской карты платёжной системы «Мир» и приложить банковские реквизиты.

* ст.30.5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».