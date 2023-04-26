1, 8 и 9 мая работа городского пассажирского транспорта будет организована согласно расписанию воскресного дня. Как рассказали в городском управлении транспорта, это связано с празднованием Дня Весны и Труда, Дня Победы, а также переносом выходного дня с 8 января на 8 мая 2023 года.

Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определённому остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложением «Go2bus», либо уточнить у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45-00-56.