Границы новых участков для осуществления на них территориального общественного самоуправления утвердила в ходе очередного заседания Хабаровская городская дума.

Жителям осталось зарегистрировать новые объединения в комитетах по управлению районами города.

В настоящее время в краевом центре работает 266 ТОСов. В их деятельность вовлечено более 48 тысяч человек. За три года Хабаровск по количеству ТОСов в крае с последнего места вышел на первое.

В самом крае насчитывается уже более 1000 таких объединений.

«Начиная с 2020 представители территориального общественного самоуправления принимают участие в краевом и городском конкурсах грантов. На реализацию 93 проектов ТОС из краевого и городского бюджета, а также собственных средств граждан привлечено около 80 млн рублей. Приоритетные проекты ТОС победителей были направлены на строительство детских площадок, благоустройство придомовых территориё, установку спортивных объектов, установка видеонаблюдения и другие работы с личным участием жителей районов города», — рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и работе с молодежью Сергей Худенёв.

20 марта в администрации города были подведены итоги городского конкурса проектов ТОС на 2023 год. По результатам работы конкурсной комиссии победителями признаны 27 проектов. Фонд финансирования со стороны администрации города – 10 млн рублей, доля собственных средств граждан – 7,4 млн.

В этом году впервые администрацией Хабаровска объявлен смотр-конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». В каждом районе города будет выбран самый активный и передовой ТОС. Приём заявлений продлится до 16 июня. Итоги будут подведены 20 июля 2023 года.

«Замечательно, что решения об улучшении своего двора, придомовой территории принимают неравнодушные хабаровчане. Они точно знают, что им надо сделать в первую очередь и в каком направлении идти дальше. И для реализации их идей сегодня есть много возможностей, в том числе программа по развитию территориального общественного самоуправления. Неоценимую поддержку в поддержке движения ТОС нам оказывает правительство Хабаровского края и Губернатор региона Михаил Владимирович Дегтярев», — отметил ранее во время рабочей поездки по городу мэр Хабаровска Сергей Кравчук.