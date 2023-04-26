В администрации города состоялось заседание антитеррористической комиссии. В нём приняли участие сотрудники мэрии, представители правоохранительных органов, прокуратуры, энергетических компаний и коммунальных служб.

Мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы, пройдут 8 и 9 мая. Запланировано торжественное собрание, возложение цветов, Парад. Традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» не будет. Она пройдёт в новых форматах: стена памяти, «Бессмертный автополк», фото Героя на одежде и портрет Героя на сердце. Для онлайн-шествия, которое будет транслироваться на медиафасадах и телеканалах, необходимо до 30 апреля загрузить фотографию героя на сайт «Бессмертного полка России».

Акции и торжества к 165-летию со дня основания Хабаровска пройдут 26 и 27 мая. Запланировано проведение торжественного собрания, где вручат регалии новому Почётному гражданину. Также намечены шествие трудовых коллективов и общественности, арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Увенчает праздник концерт популярных музыкантов и групп города на Комсомольской площади, который состоится в 18:00.

«К подготовке нужно отнестись с особой ответственностью. Необходимо довести до горожан схемы перекрытия дорог и корректировку движения общественного транспорта. Усилить на майские праздники состав городского спасательного отряда. Наша задача – сделать всё, чтобы праздники прошли спокойно и комфортно для горожан», – отмечал ранее Сергей Кравчук.

Как рассказал начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровску Андрей Дорошенко, 9 мая безопасность будут обеспечивать 600 стражей правопорядка. Личный состав хабаровской полиции будет переведён на усиленный режим несения службы. Также в преддверии праздников проверят все подвалы и колодцы, активизируют работу эвакуаторов.

«Все задачи мы знаем. Порядок действий у нас отработан, – сообщил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. – В этом году также будут подготовлены арочные металлодетекторы на всех перекрёстках по пути движения колонны. Чтобы принять участие в шествии, горожане должны будут пройти через специальные рамки».

Также начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Игорь Муравьёв отметил, что проведения плановых работ энергетики на праздники не предусматривают. Для оперативного реагирования на внештатные ситуации предприятия-сетедержатели подготовят 61 аварийную бригаду.