На сегодняшний день в Хабаровском крае профильные классы созданы уже на базе 221 школы. В них ведется обучение по технологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому и универсальному направлениям. Об этом сообщили в ходе заседания совета по вопросам общего и дополнительного образования, которое 25-26 апреля проходит в Комсомольске-на-Амуре.

— В регионе сложилась система кластерного образования, которая обеспечивает взаимодействие школ с ведущими предприятиями и профессиональными организациями. Мы одними из первых стали участниками проекта Минпросвещения России по созданию профильных авиа- и судостроительных классов, – рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Профильные классы – это часть профессионально-ориентированной образовательной среды, которая помогает детям еще со школы определиться с будущей профессией. Такие модели самоопределения школьников сегодня успешно работают в муниципалитетах края.

Один из самых наглядных примеров – инженерная школа Комсомольска-на-Амуре. Там уже активно развиваются такие направления профильных классов, как «ХимБиоТех», «Мехатроника и электроника», «Полиметалл», «Авиационный» и «Судостроительный». 1 сентября 2022 г. на базе школы открыт центр цифрового образования «IT-куб». Это часть федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Добавим, что сегодня, 26 апреля, участники совета обсудят вопросы внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и федеральных образовательных программ.