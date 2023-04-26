В субботу, 29 апреля, стартует четвёртый ярморочный сезон у Арены «Ерофей». Работать она будет каждые выходные до конца октября. Заявки подали уже более 50 фермеров из Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Ожидается, что их количество вырастет.

На прилавках появится картофель и овощи урожая 2022 года, продукция пчеловодства, молоко и кисломолочные продукты, мясные и рыбные деликатесы.

Останутся и полюбившиеся посетителям праздники, такие как «Медовый спас» и «День арбуза», к которым добавятся новые.

— В этом году запускаем еженедельную тематическую программу, например, «День мороженого» и «Клубничный фест». Благодаря им хабаровчане ближе познакомятся с местными производителями и фермерами. Кроме того, продолжится лотерея с призом в 20 кг овощей, – отметил руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Напомним, что в 2022 году ярмарка выходного дня завершила третий сезон с рекордными показателями: продано около 190 тонн овощей на сумму 24 млн рублей. Количество посетителей в среднем превышало 1 500 человек за день работы. А с недавних пор в торговых центрах краевой столицы работают «Фермерские островки» – на них местная продукция доступна круглый год.