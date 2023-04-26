Развитие трансплантологии в Хабаровском крае обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Михаил Дегтярев и накануне прибывший в региональную столицу директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье.

Это уже вторая встреча руководителя региона с главным трансплантологом Минздрава России. Первая состоялась два года назад, именно тогда была достигнута договоренность возобновить в крае операции по пересадке органов, которые были приостановлены в 2001 году.

И сегодня крупнейшее многопрофильное учреждение – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.И. Сергеева – выступает ключевой площадкой для возрождения трансплантологии. В этом хабаровским врачам помогают специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

— Получены необходимые лицензии, открыто урологическое отделение, на базе которого осуществляется пересадка почек. Две операции успешно прошли в декабре 2022-го. В этом году планы грандиозные: запланировали провести не менее 30 операций, – заявил Михаил Дегтярев.

В начале года выполнены еще две операции.

В ответ главный трансплантолог Минздрава России поблагодарил губернатора за особое внимание, которое уделяется развитию сложнейшему виду медпомощи на территории субъекта.

— Потому что это не только медицина, но и общественное признание необходимости. Очень важно продолжать создавать пациенту возможности для получения высокотехнологичной помощи всех видов по месту проживания. А Хабаровский край – продвинутый регион, способный оказывать такую помощь, – отметил Сергей Готье.

Далее стороны обсудили перспективы развития этого направления медицины. Сейчас в регионе около 400 человек с хронической почечной недостаточностью, которые получают гемодиализ. А значит, первоочередная задача – увеличить количество операций по пересадке почки, тем самым сохранив и улучшив качество жизни таких пациентов.

Следующий этап – запуск программы трансплантации печени и сердца. В ККБ №1 имени профессора С.И. Сергеева и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии уже идет внедрение необходимых технологий. Михаил Дегтярев выразил уверенность: совместно с институтом Шумакова будут достигнуты все поставленные цели по сохранению здоровья и жизни наших людей.

— Мы готовы замахнуться на пересадку и печени, и сердца! С вашей поддержкой все это осуществимо, – подчеркнул глава региона, обратившись к академику.

В завершении встречи Сергей Готье вручил губернатору Хабаровского края медаль «Академик В.И. Шумаков» за неоценимую помощь в развитии клинической трансплантологии на территории региона.