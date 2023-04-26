Начинается череда длинных майских выходных. В честь Праздника Весны и Труда россияне будут отдыхать три дня – с 29 апреля по 1 мая. На эти дни у туроператоров края есть ряд предложений, где и как интересно провести время с семьей, коллегами или друзьями. Как отметили в региональном министерстве туризма, в Хабаровске одним из ярких событий в ближайшие выходные станет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна», на проведение которого регион получил субсидию в 29 млн рублей.

— Проведение серии сезонных фестивалей «АмурФест» (0+) в Хабаровском крае уже стало традицией. В трехдневной ярмарке принимают участие местные предприниматели и производители, для посетителей организуют различные мастер-классы, выступления творческих коллективов, квесты и акции. Также 30 апреля и 1 мая на площади им. Ленина вас будут ждать сотрудники регионального туристского информационного центра. Они расскажут о новых турах и маршрутах, все желающие смогут совершить небольшое путешествие в лето, сделав моментальное фото на память, – сообщили в профильном ведомстве.

В субботу, 29 апреля, в арене «Ерофей» состоится официальное закрытие ледового сезона (6+). Гостей мероприятия ждет сеанс массового катания под живую музыку. На льду установят сцену, где выступит популярная хабаровская кавер-группа. Начало в 18.00. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах арены «Ерофей».

На следующий день, 30 апреля, всех жителей и гостей города приглашают на открытие летнего велосезона (8+). Сбор участников на площади перед СЗК «Платинум Арена» начнется в 10:00. Наличие шлема и защитной экипировки приветствуется. Сначала велосипедисты сделают общее фото, а затем колонной проедут в сторону арены «Ерофей», где также состоится групповое фотографирование. Желающие смогут продолжить заезд на пикник до Сопки двух братьев. Движение по дорогам – согласно ПДД, наличие включенных передних и задних фонарей при этом обязательно.

— В мае в регионе стартует сезон водного туризма. Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» приглашают на майские выходные на рыбалку на реке Сукпай (8+). Это чистейший приток реки Хор, текущий с отрогов Сихотэ-Алиня. Вас ждет не только возможность посидеть с удочкой на берегу, но и знакомство с древними наскальными рисунками. Расположенная в этих местах Сукпайская писаница – одна из древнейших на территории края. На отвесной скале сохранилось 11 рисунков. Также в рамках тура будут организованы походная баня и вечерние посиделки у костра, – рассказали в министерстве туризма.

Начало мая – пора цветения рододендрона даурского, который также называют багульником. Сделать уникальные фото на фоне розово-фиолетовых кустарников, а также подышать чистым воздухом можно 30 апреля в рамках похода на Воронеж (6+). Это один самых простых маршрутов протяженностью всего 5 километров без тяжелых подъемов в гору. Продолжительность похода – 6 часов с учетом дороги, на обратном пути состоится заезд на башню Инфиделя, откуда открывается красивый вид на Амурский мост.

— Собираясь в пешие походы или на горные сплавы, не забудьте взять с собой камеру. Каждый из этих маршрутов может стать основой сюжета для видео о лучшем путешествии по ДФО. На сайте путешественникдв.рф продолжается прием работ для участия во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений». До 30 сентября 2023 года можно пройти регистрацию, а также загрузить ролики (до 10 минут) о пешем, водном или зимнем путешествии. Главный приз – 3 млн рублей, – напомнили в министерстве.

Всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях в регионе можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также в социальных сетях регионального Туристского информационного центра.