В краевом минсельхозе подвели итоги конкурса на предоставление гранта «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Из 23 заявок отбор прошли 9 из Хабаровского, имени Лазо, Нанайского, Амурского и Советско–Гаванского районов.

Более 25 млн рублей будут выделены уже в мае. Средства пойдут на выращивание картофеля, развитие тепличного овощеводства, разведение пчёл и выращивание ягод.

— Федеральный проект «Агростартап» дает возможность получить начинающим фермерам от 3 до 5 млн рублей на развитие сельхозпредприятия. С 2019 года грантом воспользовались уже 40 человек — они получили более 130 млн рублей, — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Благодаря «Агростартапу» установлены 35 сезонных теплиц, приобретено свыше 30 единиц техники и 255 единиц оборудования, построены 4 животноводческих помещения. Также появились цеха по переработке меда, склад для хранения овощей и готовой продукции. В хозяйствах появились 138 голов крупного рогатого скота, 1000 гусей, почти 5 тысяч саженцев клубники. Также создано 52 рабочих мест.

Получатели гранта в 2022 году произвели суммарно более 1 000 тонн овощей и картофеля, свыше 136 тонн молока и 10 тонн меда.

Напомним, недавно прошёл грантовый конкурс на развитие семейных ферм. Среди победителей — 6 хозяйств. Общая сумма поддержки составила 130 млн рублей. При этом в 2022 году хозяйств было всего 2, а сумма составила 37 млн рублей.