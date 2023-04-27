30 апреля в 10.00 на парковке у арены «Ерофей» состоится День безопасности. Для горожан и гостей краевой столицы будут организованы различные площадки и показательные выступления пожарных и спасателей.

В этот день в России отметят 374-ую годовщина со дня образования пожарной охраны. И в честь профессионального праздника мероприятие начнётся с торжественного награждения сотрудников, внесших значимый вклад в развитие пожарного дела.

Здесь же для гостей будет развернута выставка ретро и современной пожарной и спасательной техники. Будут организованы показательные выступления с демонстрацией элементов силового многоборья, аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, боевое развертывание и многое другое. На площадке для детей и взрослых развернутся тематические мастер-классы, конкурсы. Каждый сможет почувствовать себя настоящим огнеборцем.

Также перед гостями выступят творческие коллективы, гостей ждет полевая кухня.

Организаторами мероприятия выступают Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите и другие ведомства.