Военные оркестры Восточного военного округа (ВВО) завершают подготовку к XI международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который состоится в Хабаровске в период с 22 по 28 мая текущего года.
В этом году в фестивале примут участие военные оркестры из Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского и Москвы. Помимо военных оркестров на мероприятии выступят музыканты духового оркестра «Lena River Brass» государственной филармонии Республики Саха (Якутия) и оркестра Войск Национальной Гвардии Восточного округа. Также исполнительское мастерство продемонстрируют гости из Тюмени, Читы, Улан-Удэ, Уссурийска.
Известно, что музыканты военных оркестров штаба Восточного военного округа и общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае, выступят совместно с военнослужащими подразделений почетного караула. Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие свыше 300 военнослужащих.
Среди дебютантов этого года — музыканты военного оркестра штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону).
В исполнении военных оркестров прозвучит маршевая музыка, а также произведения классической духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки. Помимо этого жителям и гостям краевой столицы будут показаны сольные концерты участников фестиваля, дефиле-представление военных оркестров, театрализованные шествия, а также марш-парад духовых оркестров по центральной улице Хабаровска.
Отметим, что первый международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» состоялся в 2012 году по инициативе начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
За это время в нём приняли участие музыканты из Республики Беларусь, КНДР, Казахстана, Монголии, КНР, оркестр кельтских волынок и барабанов и многие другие.
Эта запись была опубликована 27.04.2023в 11:34. В рубриках: Армия.
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