В филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) полным ходом идет подготовка электросетевых объектов к работе в предстоящий отопительный сезон. В этом году на выполнение ремонтной кампании предприятие направит более 532 млн. рублей.

В 2023 годуфилиал запланировалотремонтировать более 189 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ). По итогам 1 квартала работы выполняются без отставания от графика.На сегодняшний день отремонтированы воздушные линии 110 кВ: «Старт-Азимут с отпайкой на ПС Лиан», «Старт — Солнечная с отпайкой на ПС Ручей», «Обор-Мухен», ведется ремонт ВЛ 110 кВ «Лермонтовка-Бикин»,ВЛ110 кВ «Хехцир-Сита»и ВЛ 35 кВ «РЦ – Р».

Специалисты филиалапродолжают чистку охранных зон воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. За первые три месяца текущего года расчищенопорядка 276 га просекиВЛ разного класса напряжения. В настоящее время работы по чистке и расширению просек ведутся в Комсомольском и Хабаровском муниципальных районах. До конца года энергетикам предстоит расчистить и расширить до нормативного состояния порядка 964,67 га вНиколаевском, Нанайском, Комсомольском районах Хабаровского края.

Чистка просек в охранных зонах воздушных линий электропередачи является приоритетной задачей для энергетиков при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Данные работыпроводятся в течение всего года, их выполнение невозможно без введения частичного ограничений электроснабжения.Филиал АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» просит жителей края с пониманием отнестись к временным неудобствам иотслеживать информацию о плановых отключениях.