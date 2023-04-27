Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области инициировано проведение проверки по факту ухода из детского социального учреждения пятерых воспитанников.

По информации следствия, 26 апреля 2023 года пятеро подростков покинули детское социальное учреждение в Индустриальном районе города Хабаровска. Местонахождение одного из них 2009 г.р. в тот же день установлено, он возвращен в детский дом. Поиск остальных несовершеннолетних 15-16 летнего возраста продолжается, ранее они неоднократно покидали место проживания.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, проводятся розыскные мероприятия. По результатам проверки будет принято законное решение.