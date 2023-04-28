Программа профессионального обучения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» позволяет студентам получать профессии и сразу применять обретённые знания и навыки на практике. Для того, чтобы получить право работать со студентами, организации участвуют в конкурсном отборе.

В прошлом году во всех регионах России было обучено 20435 участников студенческих отрядов по 90 направлениям. Должность вожатого является одной из самых популярных среди трудящихся студентов. В Хабаровском крае уже сейчас 128 человек, желающих постичь основы педагогического мастерства и работать вожатыми в организациях детского отдыха и оздоровления края, осваивают необходимые для этого дисциплины.

— В этом году по программе профессионального обучения смогут получить дополнительную профессию более 35000 студентов всей страны. Летом прошлого года ребята смогли применить полученные знания на практике. В этом году будет обучено еще большее количество студотрядовцев. Данная программа позволяет молодежи развивать свои компетенции и еще будучи студентами получать профессиональный опыт в крупных организациях, – рассказал руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.

В Хабаровском крае осуществляются образовательные программы для студентов и по таким профессиям как электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач 3-го разряда, монтер пути 2-го разряда, сигналист 2-го разряда, электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 4-го разряда. В Хабаровском крае в наступившем сезоне самой востребованной стала профессия монтера пути 20-го разряда, которую освоят 234 человека.

В трудовом сезоне 2023 более 500 участников студенческих отрядов Хабаровского края будут трудоустроены на проектах «Российских Студенческих Отрядов» и получат профессиональный опыт. Подробности реализации программы можно узнать на сайте гранты.трудкрут.рф.