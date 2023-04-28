Глава региона Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым. Обсудили новые законодательные инициативы, направленные на защиту интересов детей. Среди ключевых – распоряжение личными средствами детьми-сиротами по достижению ими совершеннолетия и соблюдение прав дошкольников, посещающих частные детсады.

Также на повестке – итоги деятельности детского омбудсмена в 2022 году и достигнуты результаты первых месяцев 2023-го.

— В рамках своей ежедневной работы вы выполняете очень важную роль – стоите на защите прав и интересов несовершеннолетних. Ее значимость очень сложно переоценить, поскольку именно дети, их воспитание и защита являются залогом успешного развития. Это первоочередная задача не только нашего региона, но и страны в целом, — отметил Михаил Дегтярев.

Для достижения поставленной цели правительство региона совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка действует сразу в нескольких направлениях, в том числе в нормотворчестве. Как отметил Петр Перевезенцев, краевой закон о наставничестве, предложенный губернатором, признан одним из лучших в России. Особо ценно, что документ был принят и вступил в силу в Год педагога и наставника.

— Наша инициатива о продвижении идей наставничества – это теперь закон. И его главная задача – эффективное решение проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Но впереди еще много работы, нужно двигаться дальше, — подчеркнул руководитель края.

В числе новых точек роста и совершенствования системы защиты интересов наших детей – актуализация законодательства в области повышения качества услуг по присмотру и уходу за ребенком, которые оказывают частные организации, и контролируемое расходование детьми-сиротами накопленных личных средств по достижению 18-летия.

По словам детского омбудсмена, сегодня в крае далеко не все частные детские сады отвечают даже минимальным требованиям санитарных норм и правил и пожарной безопасности. Также в некоторых из них воспитателями работают люди без соответствующего образования. Важно устранить пробелы в федеральном законодательстве и обязать такие организации проходить лицензирование.

Что же касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то, достигая совершеннолетия, они выпускаются и начинают взрослую жизнь. К этому времени на личных счетах молодых людей скапливаются серьезные суммы. Большинство ребят моментально лишается этих денег: связываются с криминалом или попадают в руки мошенников. И фактически еще дети оказываются без средств к существованию.

Решить эту проблему тоже можно с помощью закона, введя для выпускников детских домов правило целевого использования денег. Например, на образование, здравоохранение и улучшение жилищных условий.

— Ваше предложение по защите интересов детей-сирот, достигших совершеннолетия, очень важное, и я его полностью поддерживаю. Целевое использование средств по аналогии с семейным капиталом – это максимально правильное решение. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы такой законопроект был разработан и внесен на рассмотрение на уровень федерации, – заявил Михаил Дегтярев.

В ходе дальнейшей беседы стороны обсудили участие Хабаровского края сразу в двух пилотных федеральных проектах. Первый из них направлен на урегулирование вопроса временного помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Сегодня не во всех районах существует возможность размещать ребенка в специальном соцучреждении, поэтому зачастую дети оказываются в больницах, что не всегда оправдано.

Второй проект – сопровождаемое трудоустройство подростков. Наш регион – один из немногих в стране, где для этого создаются все условия. Сегодня только в качестве самозанятых зарегистрировано более 600 подростков, а тысячи в период летних каникул работают на местных предприятиях.

Главная задача сопровождаемого трудоустройства – индивидуальное кураторство молодого человека в процессе поиска подходящего места, официального оформления и сопровождения его во время работы. Более того, ранняя трудовая занятость служит эффективным механизмом профориентации.

Большой блок вопросов касался итогов работы детского омбудсмена в 2022 году. Среди наиболее важных достижений – успешная реализация концепции безопасного детства. Так, снизилось число погибших в ДТП, а при выпадении из окон второй год подряд не зафиксировано смертельных исходов.

В завершении Михаил Дегтярев поблагодарил Петра Перевезенцева за работу и нацелил на дальнейшее решение вопросов по защите прав и законных интересов детей.