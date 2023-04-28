Усиление мер борьбы с ландшафтными пожарами, а также поджигателями обсудили на заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности, которое прошло в правительстве региона. В совещание приняли участие администрации всех районов, а также руководители ГУ МЧС России по краю. Было решено, что в майские праздники будет увеличено количество противопожарных рейдов. Перед патрулями поставят задачу выявлять нарушителей особого противопожарного режима.

— В южных и центральных районах края наблюдается сложная пожароопасная обстановка. С начала сезона пожарные расчеты уже выезжали на тушение ландшафтных пожаров более 400 раз. Поэтому мы вынуждены еще больше усилить профилактическую работу тем более, что сейчас есть эффективные меры административного воздействия. Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности для физлиц составляет до 20 тысяч рублей, а для юрлиц размер доход до 800 тысяч, — отметили представители комитета правительства края по гражданской защите.

Патрули на праздники будут работать почти во всех районах региона. Сейчас особый противопожарный режим действует в 13 муниципалитетах: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном и Хабаровском районах. На данных территориях запрещено проведение всех видов огневых работ, выжигание растительности и мусора, разведение костров, в том числе приготовление пищи на мангалах вне специально отведенных для этого мест. Также введено временное ограничение на посещение лесов.

— Ежедневно на территории края с помощью спутников и камер видеонаблюдения ведется мониторинг пожарной обстановки. Нарушения граждан мы фиксируем не только во время наземного патрулирования, но и с воздуха – при помощи квадрокоптеров. Всего один квадрокоптер может без труда обследовать большой район, где обычно собираются отдыхающие, – пояснили в комитете.

Бороться пожарами теперь поможет и введенная недавно система выплаты вознаграждений за сообщения о нарушителях. Если граждане сталкиваются с таим фактом, то могут сообщить о нем по телефону доверия в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю на номер: 8 (4212) 416262 и получить 3 или 5 тысяч рублей. Краевые власти призывают жителей Хабаровского края соблюдать требования пожарной безопасности. А при обнаружении ландшафтных и бытовых пожаров – сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112».