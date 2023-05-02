Интерес необыкновенный! В Хабаровске утро, а из Москвы в прямом эфире транслируют совещание по развитию беспилотной авиации. Президент Путин лично требует устранить все препятствия на пути достижения цели, а господин Белоусов в своём докладе называет старшеклассников «золотым фондом» беспилотной авиации. От многочисленных читателей есть немало вопросов на тему радиоуправляемого авиамоделизма. Отвечает наш постоянный гость, дипломированный военный специалист в радиоразведке, радиоэлектронной борьбе и постановке радиоэлектронных помех, инженер радиоэлектронных средств подполковник запаса Сергей Роща, бывший учитель хабаровской 68 школы. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Смотрели?

С.А. Утром, примерно в семь или около того, время хабаровское, завтракал.

С.С. Странно как-то получается. Старшеклассников назвали «золотым фондом» беспилотной авиации. Это тех старшеклассников из 68 школы, кто посещал занятия «Модели радиоуправляемых самолётов»! Моё утверждение имеет право на существование?

С.А. Имеет, но только до 5 марта 2022 года.

С.С. Вас убрали из школы по уголовному делу, директора школы сняли с должности. Диверсия получается в отношении обучения детей радиоуправляемому авиамоделизму. Так чья была идея открыть в 68 школе авиационные кадетские классы?

С.А. Идея целиком и полностью принадлежит директору школы Светлане Валентиновне Филатовой. Она прекрасно разбирается в кадрах! Когда меня увольняли по статье, было три авиационных кадетских класса: 7-А, 6-А и 5-В, по 36 человек в каждом классе, 20 мальчиков и 16 девочек. Отдельным уроком прописан «Радиоуправляемый авиамоделизм». Класс делился на три группы: авиамоделизм, хореография и барабанщики. В течение трёх уроков они менялись местами проведения занятий. Сегодня авиамоделизма нет. Одни барабанщики.

С.С. Чем занимались дети на уроках авиамоделизма?

С.А. Изначально детям пошили красивую авиационную форму, верх небесного цвета с погонами, и тёмно-синий низ, обувь чёрная лакированная. Также пиджаки, курточки, зимние куртки, шапки. Всё как в армии! Рабочая Программа обучения рассчитана до девятого класса включительно. Разрабатывал программу сам лично на пять лет. Старался продумывать всё до мелочей. Под это дело за свои деньги из военной пенсии купил пять станков для деревообработки, два токарных 330 и 1000 миллиметров, круглопильный, лобзик электрический, точильный. Ещё ручной лобзик электрический. Они так и остались в школе, подарок детям. Как организованы занятия? Соотношение теории к практике сорок и шестьдесят. На момент моего увольнения семиклассники осваивали радиоэлектронику, электродвигатель, блок питания, пульт управления, прохождение сигнала, паяние, устанавливали навесное оборудование. До этого в пятом и шестом классе изучали планер, создавали эскизы, выполняли чертежи, выпиливали ручным лобзиком из фанеры четыре миллиметра детали, собирали простейшую авиамодель «Каспер». По задумке, основной упор делали на модели самолётов времён Великой Отечественной войны. Я даже выставку картин сделал, живопись, холст, масло, размер 300 на 400 миллиметров. Сегодня Интернет-выставка «Авиация Великой Победы»! Изобразил самолёты в полёте Як-3, Як-9, Як-1, Ил-2, Ил-4, МиГ-3, Су-6, Ла-5, Аэрокобра, всего восемнадцать картин. Восьмой класс для каждого курсанта должен был начинаться созданием своего Индивидуального творческого проекта по выбранному типу самолёта авиации Великой Победы. Изготовление изделия, Пояснительная записка к нему, Презентация. Управление авиамоделью через симулятор. В девятом классе полёты на площадке возле арены «Ерофей», место позволяет, примерно шесть футбольных полей, ещё участие в соревнованиях, защита проекта, оценка идёт в Диплом основного общего образования за девять классов.

С.С. А как же популярные изделия, особенно сегодня квадрокоптеры?

С.А. Тут особая история. Тогда не разрешили, был такой момент, офицер ФСБ приходил на занятие. Но у нас другой стиль, правила знаем. Ещё не было специальной военной операции. Да и какая разница? Управление в своей основе ничем не отличается. Параллельно по инициативе детско-юношеского центра «Техноспектр» в 2018 году на базе нашей школы были созданы две группы «Модели радиоуправляемых самолётов» по 20 человек в каждой, для детей от первого по одиннадцатый классы, без авиационных кадетов. Первоклашки приходили с родителями, чаще с папой. Старшеклассники помогали детям младших возрастов, такое наставничество, выступали в роли наставников. Меня взяли на работу в «Техноспектр» по Договору, занятия проводил на базе 68 школы в субботу после обеда и воскресенье до шестнадцати часов. С этими детьми совсем другая программа, сложная для всеобщего восприятия. Обширная многоуровневая программа. Вот здесь находился «золотой фонд» беспилотной авиации Российской Федерации! Эти дети в 2021 году стали победителями городской олимпиады по технологии в номинациях седьмого класса, восьмого класса, девятого класса и одиннадцатого класса, призёрами от восьмого класса, десятого класса. На краевой олимпиаде по технологии девятиклассник Арсений Мокшин стал призёром, Артём Столяренко из одиннадцатого класса четвёртым. Также сформировались школьные команды по электромонтажу, робототехнике, радиомонтажу, токарному делу, деревообработке и другим направлениям участия в соревнованиях лучших в профессии. Станки работали с утра и до вечера! Такие знания, умения, навыки и компетенции есть хорошая учебная материальная база для занятий радиоуправляемым авиамоделизмом. Группы шли по особому режиму. Здесь импеллерные самолёты, а не электрические с пропеллером. Эти без пропеллера, но сзади стоит устройство типа фена, дует, толкает воздухом. Тема одного занятия: «Изготовление фюзеляжа радиоуправляемой авиамодели по технологической карте: Су-27, Су-24, Су-25, МиГ-31. Выпиливание лобзиком из фанеры, пенопласта. Паяние. Черчение. Освоение лазерной резки. Управление авиамоделью через симулятор». Есть где разгуляться детской инженерной мысли. Планов было много. Например, соревнования по авиамоделизму на всех уровнях. Теперь уж, увы, не суждено им сбыться. Новый директор школы сказала, что «по совету завучей школы», ладно, проехали, об этом уже говорили.

С.С. И кто утопил в болото «золотой фонд» беспилотной авиации хабаровской 68 школы? Кто за это ответит?

С.А. Можно сказать, что я сам. Но это не совсем так. Просто у меня не было выбора. В первую очередь отстаивал «честь мундира», а не «золотой фонд» беспилотной авиации. О том, что дети будут делать провокации на моих уроках, да где угодно в отношении меня, я знал из разных источников, подслушка, родители делились, сами дети говорили лично мне. С их слов «покупают родителей, учителей, даже детей, нам предлагали, мы отказались». Кто конкретно? Есть такие специально обученные люди. Если в день получения справки о прекращении уголовного преследования, тут же, «не отходя от кассы» прямо в автобусе мне предложили «пять лямов», чтобы я больше не работал в общеобразовательной школе, отказался проповедовать патриотизм, то, что говорить о других должностных лицах, родителях и так далее. Чем не версия для школьного романа! Тогда, 21 декабря 2021 года, на уроке физики в этом классе, как говорят, «все звёзды сошлись». То, что двое семиклассников разогнались и побежали в сторону учительских столов, ерунда, как ерунда и то, что повисли на проводах ноутбуки, как ерунда и то, что девочки были готовы заранее снимать на свои смартфоны всю эту провокацию. Дети всё рассказали, сегодня всё известно до мелочей, вплоть до их бесед со следователями. Читайте форумы! Детям смешно и, это уже радует. Двое беглецов-подростков уже бегают по школе в чёрных толстовках с пауком. Жизнь идёт. Вернёмся. Дело особое. Никто не мог предположить, что бежавший сзади так сильно толкнёт своего товарища, что тот грудью ударится в угол стола и застынет на месте уже без зрачков, они у него закатились, глаза стали белыми. Как говорят в таких случаях, жить оставалось совсем ничего. С чем сравнить? Аналогично, когда пуля попадает в бронежилет. В этом случае специальная подготовка оказания первой медицинской помощи, а точнее, то спасение жизни имеет одни и те же корни. Надо орать, кричать, неважно что, хоть матами, главное достучаться до ушей, привести в состояние страха, чтобы кровь двинулась в мозг и, трясти, при этом никоим образом не нанести удар по голове. Представьте, а если бы я не знал про зрачки, про оказание помощи в таких случаях, и произошёл смертельный случай? Что бы тогда писали? Сами знаете, бывших офицеров не бывает. Например, «у офицера русской армии на уроке погиб семиклассник!». Или, «офицер не смог спасти подростка, хотя знал, как это можно было сделать!». Есть такой сайт 9111.ru, юридический, от них Александр Плигин в разделе «Культура» написал статью «Немного советской воспитательной системы в современных реалиях». О какой советской воспитательной системе может идти речь между жизнью и смертью? Ничего личного, есть Всеобщая Декларация прав человека, выражай свои взгляды, имеешь полное право. Из его, да и не только, высказываний получается, что было бы лучше для всех, чтобы подросток погиб. Обычная точечная травля конкретного учителя. Я считаю, что важнее человеческой жизни ничего нет. Да, я не смог, да особо и не пытался, доказать следствию и прокуратуре, на суде вообще об этом речи не было, государственный адвокат «ни сном, ни духом», что у семиклассника зрачки закатились, особо и не упирался, когда тебе предлагают помещение подумать. Дела следствия, прокуратуры и суда вопросы не ко мне. Для меня главное, мгновенно оценил обстановку, как учили, и принял решение на выполнение действия по спасению человека под свою ответственность. Ответил! За одиннадцать секунд видео! По судебному решению пятнадцать тысяч штрафа и лишение права заниматься педагогической деятельностью на год. Зато «честь мундира» спасти удалось, на государство никто не наезжает, «на шею никто не сел», «вызвал огонь на себя». Школе не пришлось организовывать похороны ребёнка. Я только одного не понял, зачем руководитель городского образования столько психологов и психиатров присылала? Даже на родительское собрание! Речь шла о жизни и смерти ребёнка. Не поверили про зрачки? Ладно, Бог им судья. Год прошёл, уже работаю учителем в школе на законных основаниях. Технология и физика. Жаль, что обратно в 68 школу не взяли. Да и в другие общеобразовательные школы. Пришлось дать номер банковской карты. Чем не сюжет для детективного романа? Настоящий кладезь писательской деятельности. Психология! Как итог, повторюсь, в хабаровской 68 школе больше нет «золотого фонда» беспилотной авиации. А можно было легко восстановить. Всё рухнуло, под корень! Взлететь не успели!

С.С. Какие первые показания давали следователю?

С.А. Была женщина, капитан, приходила в школу, рядом здание полиции. Как было на самом деле, про зрачки. Когда 10 февраля 2022 года я лично знакомился с уголовным делом, этот протокол дознания был подшит в деле. На руки выдали обвинительное заключение, его сразу отдал директору школы, был там этот протокол или нет, не обратил внимания.

С.С. Почему поменяли показания? Надо было бороться ради «золотого фонда» беспилотной авиации!

С.А. Я умею читать мысли по глазам. Моя бабушка была знахарка.

С.С. Как версия?

С.А. В Москве друг юрист, дал совет всё признать, со всеми предложениями от следствия соглашаться, просил сигнализировать про деньги, если что. Не просили. Также дал мне совет взять государственного адвоката. Одноклассник пишет научную работу по уголовно-процессуальному праву в образовательной среде, диссертацию, нужен пример из жизни.

С.С. И как? Защитил государственный адвокат?

С.А. Давно Гоголя читали? Я о повести «Тарас Бульба». Кажется, там есть такие слова, дословно не помню, «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?». Суд был мировой, судья мировая, на суде судья, секретарь, от прокуратуры, я и государственный адвокат, пять человек. Примерно за полчаса всё действо и прошло. Адвокат предложил ограничиться максимальным штрафом сто тысяч рублей, не лишать права заниматься педагогической деятельностью. Прокуратура внесла предложение штраф пятьдесят тысяч рублей, и лишить права на три года. Судья вынес окончательное решение: пятнадцать тысяч и лишение права на год.

С.С. Почему директор школы Вас не уволил сразу?

С.А. Настойчиво противостояла следствию и прокуратуре, активно вела борьбу ради «золотого фонда» беспилотной авиации! Надеялась, что всё ограничиться штрафом.

С.С. Как итог, сняли с должности. Директор поверила в зрачки?

С.А. Не спрашивал. Хотя, похороны подростка могли стать настоящим ударом. Сердце. У неё главное на уме, сохранить учебный процесс в таком редком деле, как радиоуправляемый авиамоделизм для её детища, трёх классов авиационных кадетов. Всё решил господин «общественный резонанс»!

С.С. И все, как один, «пошли на поводу» этого самого общественного резонанса. И следствие, и прокуратура, и суд, и городское управление образования. И кто пострадал?

С.А. Как видите, пострадали хорошие дети, настоящий «золотой фонд» беспилотной авиации России.

С.С. Три по тридцать шесть и ещё сорок человек! Ужас!

С.А. Плюс родители детей приходили постоянно.

С.С. Понятно, полторы сотни. На сегодня ещё не всё. Только что пришёл свежий вопрос. Просят блиц ответы! Что-то новое. Попробуем? Недавно определили лучшего учителя Хабаровского края. Им стал Станислав Кан. Судя по фамилии, кореец. Какое Ваше мнение?

С.А. Смотрел интервью, Илья Гудков проводил. Присоединяюсь к поздравлениям, парень молодец! Интересный собеседник, особенно его ответ про гаджеты.

С.С. А если без патриотического пафоса. Как говорят «по чесноку».

С.А. Язвительно? Вроде версии, а что скажут люди? Это как в фильме «Отряд Кочубея» строили версии комиссар Мирзоев и полковник Алёхин?

С.С. Точно! Добавьте перцу!

С.А. Давайте попробуем.

С.С. Поехали!

С.А. За тридцать лет офицерской службы я не встречал солдата срочной службы из числа корейцев. Были русские с корейской фамилией, и, наоборот.

С.С. Принимается. Ещё!

С.А. Предметы обучения. Как-то не солидно, английский, ОБЖ. Я понимаю, история, математика, русский язык и литература. Сегодня в почёте физика! Где учителя физики? Вся беспилотная авиация держится на физике. Край авиационный! Есть завод, много аэродромов. Почему Бикин, а не Комсомольск-на-Амуре! Такая реклама городу юности не помешала, Вячеслав Иванович сиял бы от удовольствия.

С.С. Шпорт? Принимается. Быстрее!

С.А. Хорошо, что не из Хабаровска. И не из города юности. Хорошо, если верить Вашему утверждению, он чистокровный кореец, а не русский. Нейтрал. Иначе, травля уже бы началась.

С.С. Понимаю. Вы на себе испытали с 1 сентября 2021 года. Отдельная тема для разговора. Принимается. Ещё быстрее!

С.А. В Хабаровском крае сохранилось много коренных народностей. В нашей школе есть стенд, там, на карте Хабаровского края отмечены территории проживания, их десять. Тема щекотливая, опасно выделять кого-то из народностей. Прицепятся. Историю с калмыками не забыли? А так, всё просто, у нас лучший Станислав Кан! Долгое время ворота сборной Германии по футболу защищал Оливер Кан.

С.С. Отлично! И какой вывод?

С.А. Политически грамотное решение для «протестного края». Пожелаем удачи нашему победителю на Федеральном уровне!

С.С. Давайте кратко, просят про Донбасс. Где суть проблемы?

С.А. Суть никто и нигде не раскрывает, только намёки. Были краткие зарисовки от недавно умершего Кравчука и немного от Президента Путина. Среди политологов развития не получили. О чём речь? Первое. После смерти Ленина собрались руководители молодого Советского Союза Каменев, Троцкий, Зиновьев, одним словом, еврейское лобби с русскими фамилиями, а с ними на отшибе избранный ими секретарь, грузин Сталин, обсудить продолжение ленинской работы «О праве наций на самоопределение». Да, ладно! Не надо смеяться. Это не анекдот. Сущая, правда, из архива. В итоге, все руководители союзных республик в 1924 году подписали Договор о том, что если какая-нибудь республика выходит из состава Советского Союза, то в обязательном порядке возвращает территории, полученные от Российской Советской Федеративной социалистической республики по состоянию на 30 декабря 1922 года. Второе. До сих пор Украинская Советская социалистическая республика оказалась единственной, кто не признал Российскую Федерацию правопреемником Союза Советских социалистических республик. Иначе, по Договору, пришлось бы всё отдать добровольно ещё в 1992 году, по востоку и югу, от Сум до Одессы, Новороссия. Поэтому государство Украина фактически существует по границам Советского Союза, а вот юридических оснований государственного суверенитета, как и закреплённых границ с Россией нет. Читайте Кючюк-Кайнарджирский мирный договор с турками 1774 года, если про Крым. Вся территория Украины юридически ещё принадлежит Российской Федерации, типа конфедерации. Иначе, давно бы забрали свои территориальные куски поляки, венгры и румыны. Граница с Польшей никак не может быть открытой! Специальная военная операция есть скорее даже не Гражданская война, более точно будет борьба с государственным терроризмом от США и Европы. Чем-то напоминает, как европейцы осваивали Америку, где роль индейцев сегодня уготована гражданам Российской Федерации. Биологические лаборатории вместо одеял! Вырисовывается примерно такая «картина маслом», точнее будет, подмалёвок.

С.С. Давайте тему Донбасса сделаем отдельно.

С.А. Согласен. И здесь, взлететь не успели!

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за интересную просветительскую беседу в интересах государства Российская Федерация.

С.А. Поздравляю читателей рубрики «Хабаровские новости» с Днём Великой Победы советского народа над европейским нацизмом!

30 апреля 2023 года.