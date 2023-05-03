Региональный центр «Мой бизнес» в Хабаровске приглашает начинающих и уже опытных предпринимателей на бесплатные обучающие семинары. В мае на его площадке пройдет серия таких мероприятий. Бизнес научат генерировать идеи, запускать интернет-продажи, создавать продающие фото, а также познакомят с нововведениями в трудовом законодательстве. Поддержку предприниматели получат в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— В мае мы подготовили интересную и разнообразную программу для действующих бизнесменов и тех, кто только планирует открыть своё дело. Прежде всего, мы поможем предпринимателям узнать обо всех законодательных изменениях, а также новшествах в части продвижения бизнеса на интернет-площадках. Для удобства предпринимателей некоторые образовательные программы пройдут в онлайн формате. Всем начинающим бизнесменам рекомендуем пройти образовательную программу «Азбука предпринимателя». Ее участники получат сертификаты, а социальные и молодые предприниматели смогут подать документы на получение гранта, — рассказала Екатерина Чабан, директор центра «Мой бизнес».

Так уже завтра в центре «Мой бизнес» Комсомольска-на-Амуре пройдёт практическое занятие по созданию «продающего фотоконтента». Тонкостям интернет-продаж обучат предпринимателей края на двухдневном онлайн-семинаре «Как самостоятельно запустить интернет продажи» и вебинаре «Интернет маркетинг для социальных предпринимателей». Слушатели научатся оформлять сайты, сегментировать целевую аудиторию и создавать контент-план, правильно выстраивать коммуникации с клиентами в мессенджерах. Основы лидогенерации, таргетирования и контекстной рекламы предприниматели освоят на вебинарах от ВКонтакте и Яндекс.

Об апрельских нововведениях в трудовом законодательстве бизнес узнает на вебинаре «Воинский учет – новые правила и ответственность». Предпринимателям расскажут о порядке действий работодателя при приёме на работу военнообязанного, призыве сотрудников на военные сборы, «бронировании» работников и оформлении отсрочки от мобилизации.

Узнать о всех семинарах центра в мае и пройти регистрацию на них можно на региональном сайте «Мой бизнес». Также подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.