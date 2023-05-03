Хабаровск примет II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» в конце лета. Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Михаил Дегтярев, масштабное отраслевое мероприятие пройдет с 23 по 26 августа. Как отметили в министерстве туризма края, уже началась разработка концепции деловой и культурной программы форума.

– В прошлом году на форум зарегистрировались свыше 650 человек, более 400 – приняли в нем очное участие. Гости высоко оценили разнообразие тематических сессий и дискуссионных площадок. Сегодня перед отраслью стоят новые цели и вызовы. Всероссийский туристический форум – это возможность обменятся опытом и практиками, которые представители туротрасли наработали за этот год, поделиться достигнутыми результатами, презентовать туристический потенциал региона и привлечь в отрасль новых инвесторов, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также подчеркнула, что большое внимание будет уделено культурной программе. Как и в прошлом году форум должен стать праздником для гостей и жителей региона.

– Не стану раскрывать все секреты, у нас очень много интересных идей. Обязательно организуем «Улицу районов края», где муниципальные образования «расскажут» о своем туристическом потенциале, а компании индустрии путешествий и гостеприимства представят свои услуги, также будет много фотозон и развлечений для детей и взрослых, – рассказала Екатерина Пунтус.

Добавим, распоряжением губернатора сформирован состав организационного комитета. Туристский информационный центр, как оператор подготовки Форума, должен презентовать концепцию мероприятия в течение месяца.