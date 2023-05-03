В Хабаровском крае проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата в сфере строительства. В данный момент с 10 до 5 рабочих дней сокращены сроки на получение разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, застройщики смогут получить градостроительный план земельного участка в течение 11 рабочих дней вместо 30, а государственную экспертизу проектной документации для жилых объектов в течение 20 дней вместо 90.

— Ранее весь процесс от выдачи разрешительной документации на строительство до выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию занимал порядка 290 дней. И это, конечно, вызывало недовольство застройщиков из-за долгих сроков. Минстрой края, проанализировав ситуацию совместно с представителями отрасли, сократил процедуры, связанные с выдачей разрешительных документов на строительство. Сегодня эти и другие сроки предоставления документов для застройщиков сокращены в три раза. При этом полностью были исключены муниципальные процедуры: получение порубочного билета и получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ, — отметил и.о. министра строительства края Алексей Дубов.

Он добавил, что через Единый портал и Региональный портал (Услуги 27) можно получить 13 услуг в сфере строительства.

Стоит также напомнить, что в минстрое края начал работу Центр содействия жилищному строительству. Он позволит сократить сроки получения разрешительной документации, предоставляемой застройщикам. Такая задача с прошлого года минстрою была поставлена в рамках проектного офиса по улучшению инвестиционного климата. Работа центра должна снизить административную нагрузку на строительный бизнес. Обратиться в центр можно по адресу ул. Муравьева-Амурского, 32 или через электронную почту: mstr@adm.khv.ru, а также по телефону (4212) 32-83-69.