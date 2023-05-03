Нацпроект «Демография» дает возможность жителям Хабаровского края бесплатно переобучиться для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Заявки от населения принимают в региональных центрах занятости. К проекту уже присоединились несколько крупных организаций. Затраты предприятий на обучение граждан будут возмещены из краевого бюджета.

— О заинтересованности в участии в мероприятии уже заявили филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Дальхимфарм», филиал – Хабаровский научно-технический центр ФГУП «НПП «Гамма». Среди востребованных профессий для обучения: сборщик-достройщик судовой, токарь, трубопроводчик судовой, стропальщик, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, специалист по охране труда. Граждане, ищущие работу, могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства, — сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.

Он отметил, что всего в бюджете на эти цели предусмотрено 29,8 млн рублей. Сумма позволит обучить в Хабаровском крае не менее 500 работников ОПК, а также граждан, обратившихся в центры занятости, с которыми предприятия ОПК заключат ученические договоры.

Подробная информация о проекте размещена на портале краевого комитета по труду и занятости населения.