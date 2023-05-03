Военнослужащие сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, запустят праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 22 часа по местному времени военнослужащие сводного дивизиона с площадки на набережной реки Амур в районе стадиона имени Ленина краевой столицы произведут 30 залпов из 6 гаубиц БС-3 и специальных салютных установок на базе автомобиля «КамАЗ».

На данный момент с военнослужащими проводится слаживание расчетов орудий в составе батарей для отработки синхронности выстрелов.

9 мая в небо запустят более 20 видов зарядов белого, красного, зеленого и других цветов и оттенков из разных калибров, что обеспечит объем и так называемую «этажность» салюта.