Военнослужащие сводного салютного дивизиона мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, запустят праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 22 часа по местному времени военнослужащие сводного дивизиона с площадки на набережной реки Амур в районе стадиона имени Ленина краевой столицы произведут 30 залпов из 6 гаубиц БС-3 и специальных салютных установок на базе автомобиля «КамАЗ».
На данный момент с военнослужащими проводится слаживание расчетов орудий в составе батарей для отработки синхронности выстрелов.
9 мая в небо запустят более 20 видов зарядов белого, красного, зеленого и других цветов и оттенков из разных калибров, что обеспечит объем и так называемую «этажность» салюта.
Эта запись была опубликована 03.05.2023в 15:42. В рубриках: Армия.
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