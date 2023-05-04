В Хабаровском крае продолжается реализация программ помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям. В этом году из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено около 500 млн рублей. Благодаря этим средствам 367 молодых семьей смогут построить или приобрести жилье.

Как уточнили в краевом минстрое, в крае действует две программы – краевая и федеральная. По краевой программе в этом году 66 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

— Для того, чтобы принять участие в программе необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст супругов на момент признания семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий не должен превышать 35 лет. Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья – квартира или дом, либо готовой квартиры у застройщика. Субсидия на семью из 3-х человек составляет до 2,1 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории своего городского округа, – заявили в краевом минстрое.

В профильном министерстве добавили, что вторая программа с участием федерального, краевого и муниципального бюджетов охватывает уже все районы края. Она подразумевает приобретение как нового жилья, так и жилья на вторичном рынке, а также погашение ипотечного кредита, если молодая семья за время участия в программе приобрела жилье самостоятельно. На ее реализацию в этом году выделено почти 350 млн рублей, 301 молодая семья сможет улучшить условия проживания.

Для приобретения или покупки нового жилья можно воспользоваться льготными ипотечными программами с государственной поддержкой. В их числе «Дальневосточная ипотека», программа «Семейная ипотека» и другие.