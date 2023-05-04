Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на пост главного тренера хоккейного клуба «Амур» Андрея Мартемьянова – успешного спортсмена и наставника, обладающего опытом выведения своих подопечных в серию игр плей-офф.

На повестке состоявшейся трехсторонней рабочей встречи – первоочередные задачи, стоящие перед руководством клуба, и достижение главной цели, прописанной в единой стратегии развития региона до 2026 года, – завоевание Кубка Гагарина.

— Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин: «Хоккей – этот динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта, входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых». И мы это подтверждаем: тысячи зрителей приходят на трибуны Платинум-Арены, чтобы поддержать ХК «Амур» – одну из самых посещаемых команд, – заявил Михаил Дегтярев.

Президентом хоккейного клуба в этом году назначен первый вице-губернатор Александр Никитин, который также поздравил нового наставника с назначением.

— Андрей Мартемьянов имеет опыт работы на Дальнем Востоке и в частности в ХК «Амур». Мы рассчитываем, что обновленное руководство будет способствовать достижению тем амбициозным целям, которые стоят перед клубом на ближайшие годы, – отметил первый вице-губернатор.

Назначенный главный тренер тигров выразил готовность незамедлительно приступить к исполнению своих обязанностей, отметив, что в приоритете ближайших недель – комплектование команды. А далее – «Амур» должен греметь на всю страну!

В свою очередь, глава региона подчеркнул, сегодня для этого сознаны все условия и подготовлена необходимая инфраструктура.