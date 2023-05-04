Ею планируют охватить примерно пять тысяч человек.

«Вакцина в поликлиниках города есть, — рассказала начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Захарова. — Пока не в полном объеме — медики ждут дополнительных поступлений. Вакцинации подлежат дети и взрослые до 35 лет, которые не болели, не привиты, привиты однократно либо не имеют сведений о вакцинации. В специальных группах, работающих с людьми, верхняя возрастная граница повышается до 55 лет».

Тем, кто не знает, были в его жизни профилактические уколы от кори или нет, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства. Там проверят информацию и примут решение о прививке.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, последние заболевшие корью в Хабаровском крае регистрировались в 2019 году. Но вероятность завоза инфекции есть: в основном она «приезжает» из стран ближнего зарубежья.