Глава региона Михаил Дегтярев встретился с единственным потомком графа Муравьева-Амурского Василием Муравьевым-Амурским, который посетил Хабаровск в преддверии 165-летия со дня подписания Айгунского договора и основания города.

Василий Сергеевич Муравьев-Амурский – правнук родного брата Николая Николаевича Муравьева-Амурского – приехал почтить память двоюродного прадеда накануне юбилейной даты. В мае 1858 года генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев подписал договор между Российской империей и маньчжурской империей Цин, установив русско-цинскую границу по реке Амур.

В целом, благодаря работе государственного деятеля в середине XIX века был решен «Амурский вопрос», к России присоединены Приамурье и Приморье, начато заселение и освоение Дальнего Востока.

— Предлагаю вам, Василий Сергеевич, задержаться в Хабаровске или приехать в этом году еще раз и встретиться с нашими жителями, рассказать об истории фамилии и о самом Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском, – обратился Михаил Дегтярев к собеседнику.

В ходе встречи внучатый племянник знаменитого генерал-губернатора Восточной Сибири вручил главе Хабаровского края свою книгу «500 лет служения России. Памятные заметки профессора В.С. Муравьева-Амурского», в основу которой легли семейные архивы. В ответ Михаил Дегтярев подарил гостю авторские издания «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0» с памятной надписью.

СПРАВКА

Сегодня двоюродный правнук знаменитого генерал-губернатора Восточной Сибири проживает в Санкт-Петербурге, где многие годы работал заведующим кафедрой графического дизайна в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им А. Л. Штиглица.

Сам граф Николай Николаевич не оставил прямых потомков, и после него фамилия Амурский передавалась не каждому Муравьеву. По распоряжению императора Александра III Амурским мог называться лишь самый старший в роду и к тому же бездетный. Это правило действует и сейчас. Так, фамилию Амурский мог получить старший двоюродный брат Василия Сергеевича, но не захотел. Когда 14 лет назад его не стало, Василий Муравьев получил право стать Амурским. Продолжать род по мужской линии сейчас пока некому – его единственный сын трагически погиб.

Пресс-сл