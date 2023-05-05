Сегодня глава региона Михаил Дегтярев и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде дали старт движению ретро-поезда «Победа», посвященного празднованию 78-й годовщины Великой Победы.

В составе поезда – паровоз, выпущенный в 1945 году, два плацкартных и один крытый вагон, а также платформы с образцами военной техники 1941-1945 годов. Его почетными пассажирами также стали ветераны Великой Отечественной войны Дальневосточной железной дороги. Среди них – труженица тыла Ольга Андреевна Касьянова и малолетняя узница фашистских лагерей Любовь Рафаиловна Козорез.

Любовь Рафаиловна первые пять лет своей жизни провела в концлагерях на территории оккупированной Украины. После войны ее семья переехала на Дальний Восток. Здесь девушка прошла трудовой путь от машинистки Пятой Хабаровской дистанции пути до заведующего бюро машинописи хозяйственного отдела Дальневосточной железной дороги. Награждена медалью «Непокоренные», «Ветеран труда».

— Победа в Великой Отечественной войне – национальный праздник. В России нет семьи, которой не коснулась эта беда, и моя не исключение. Один мой дедушка был на фронте. Встретил победу в Вене, а потом его перебросили в Хабаровск. А второй дед – железнодорожник. Всю войну прослужил на станции Инза, следом была Бузаевка, Уфа, – рассказал в беседе с ветеранами ДВЖД Михаил Дегтярев.

Далее губернатор, начальник Дальневосточной железной дороги, председатель Законодательной Думы края Ирина Зикунова, а также другие пассажиры ретро-поезда отправились на станцию «Хабаровск-2», где их ждал торжественный митинг, приуроченный к 9 Мая.

По прибытию глава региона поприветствовал участников мероприятия и выразил ветеранам ДВЖД слова признательности за неоценимый вклад в общую победу.

— Поздравляю вас с наступающим Днем Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны железнодорожники-дальневосточники совершили подвиг. В памяти стоят молниеносная переброска 20 стрелковых дивизий на Запад для решающей битвы, сотни тысяч грузов с боеприпасами для нашей армии. И, конечно, самоотверженный труд каждого работника железной дороги здесь – в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, – отметил губернатор.

Сегодня как никогда громко звучит лозунг «Все для фронта, все для победы!». В рамках специальной военной операции наши земляки вновь встали на защиту Родины.

— Мы делаем все для того, чтобы снабдить наших военных на передовой. Поддерживаем нашего Президента и наших защитников так же, как в далекие 1940-е годы вся страна поддерживала Красную Армию. Тогда говорили: «Железнодорожный транспорт – родной брат Красной Армии», так и сегодня без железных дорог невозможны ни снабжение, ни развитие, ни победа, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

В свою очередь, глава ДВЖД тоже отметил, что 9 мая – важнейшая дата в истории России.

— Железнодорожники внесли большой вклад в годы Великой Отечественной войны. В первые дни с Дальнего Востока пошли первые эшелоны, более шести тысяч человек ушли на фронт, свыше четырех тысяч были командированы на запад страны. Формировались фронтовые бригады, которые трудились по 16 часов в сутки. Не жалея сил и здоровья, они выполняли тройную норму. И сегодня то время, когда нам необходимо сплотиться. Железнодорожники четко понимают, какой груз ответственности лежит на их плечах, – подчеркнул Евгений Вейде.