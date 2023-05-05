Обширная культурная программа подготовлена для жителей края ко Дню Победы. Так, 5 и 6 мая в 19:00 в Хабаровском краевом театре кукол покажут спектакль «Станция Тевли» о судьбе небольшой деревни в самом начале войны.

6 мая в краевой филармонии ансамбль «Дальний Восток» представит программу «Эти дни мы будем вспоминать».

На следующий день Дальневосточный академический симфонический оркестр вспомнит песни Муслима Магомаева – первое отделение будет состоять из произведений военных лет.

6 мая с 11:00 до 13:00 в зоосаде «Приамурский» им. В. П. Сысоева пройдет конкурс детских рисунков на асфальте «Мой прадед – победитель!». 7 мая гостей ждут на экскурсию «80 славных лет!».

6 и 7 мая в 16:00 в Дальневосточном художественном музее пройдут интерактивные занятия для детей и подростков «Рассказы старого солдата». А в сам День Победы там же можно присоединиться к экскурсии «Тайны былых сражений».

7 мая в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова в 15:00 откроется музыкальный салон «Одна на всех. Пять песен о войне и их история, которые невозможно забыть». А 8 и 9 мая желающих приглашают на экскурсии «Военные реликвии», «Дальневосточники в годы ВОВ», «Их именами названы улицы». Там же до 9 мая можно посетить лекции с мастер-классами «Письма Победы».

8 мая в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского приготовлена программа «Мы помним, мы гордимся» с акциями, фотовыставками и концертами. А 9 мая под открытым небом состоится концерт «Голоса Победы».

Кроме того, 9 мая Хабаровская краевая филармония и Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова проведут устроят патриотическую акцию «Пока музыка звучит, пушки молчат». Концерт пройдет у артиллерийских пушек вблизи Гродековского музея. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на портале Культура.РФ.

9 мая краевой театр драмы приготовил театрализованный концерт «Майский лес».

Также в праздничный день перед зданием Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдёт «Книжный Парад Победы». А на протяжении всего месяца в ДВГНБ работает масштабная интерактивная выставка «Великая Победа».

9 мая в 10:00 для жителей Города юности с 13:00 до 22:00 на площади Драматического театра состоится большой концерт, а в Комсомольском районе праздничные программы, конкурсы и выставки пройдут в Домах культуры сёл Бельго, Боктор, Большая Картель, Верхняя Эконь и других.

Также выступления пройдут 9 мая на площади Мира в Ванино. А в течение месяца в районном краеведческом музее будут работать выставка ретро-открыток и фотодокументальная экспозиция «Имена Победы».

В Советско-Гаванском районе 9 мая центральная библиотека им. Горького ждет гостей на библио-велопробег «День Победы», а краеведческий музей им. Н.К. Бошняка откроет интерактивный проект «И помнит мир спасенный».

Отметим, что во всех районах края запланированы выступления артистов, экскурсии и выставки, а также Всероссийские акции «Окно победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Майский вальс».