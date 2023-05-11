В Хабаровском крае за десять лет объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличился более чем в два раза. В текущем году медпомощь с применением высоких технологий в краевых государственных и федеральных учреждениях здравоохранения, в том числе за пределами края, получат более 10 тысяч жителей региона.

Основную долю высокотехнологичной помощи, получаемой жителями региона, составляют оперативные вмешательства. Наиболее часто подобное лечение требуется пациентам с нейрохирургическими, ортопедическими, офтальмологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Этот вид оказания медицинской помощи активно поддерживается правительством страны и региона. В 2023 году по Территориальной программе ОМС планируют выделить 1,4 млрд рублей – на 14 % больше, чем в прошлом, — отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В первом квартале текущего года высокотехнологичную медицинскую помощь уже получили 2,3 тысячи жителей края. Маршрутизация таких пациентов выстроена максимально эффективно. Больного, прошедшего осмотр у лечащего врача, в случае необходимости направляют на консультацию к узким специалистам в краевые учреждения здравоохранения третьего уровня. Врачебная комиссия по результатам обследования пациента выдает заключение, согласно которому пациент направляется для получения высокотехнологичной помощи в лечебных учреждениях согласно профилю заболевания.

В случае необходимости получения эксклюзивной высокотехнологичной помощи пакет документов пациента с использованием медицинской информационной программы направляется в специализированное федеральное учреждение для получения лечения за пределами края. В таком случае проезд пациента и сопровождающего его лица до стационара и обратно оплачивается из краевого бюджета. Наиболее востребованными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Курган.

Объемы такого вида помощи в учреждениях здравоохранения удается наращивать благодаря внедрению новых технологий оказания медицинской помощи. Так, например, в 2022 году в Краевой клинической больнице № 1 имени Сергеева впервые провели эндопротезирование аорты, трансплантацию почки, удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники. В Краевой клинической больнице имени Владимирцева пациенту с эпилепсией впервые в регионе установлен стимулятор блуждающего нерва, в учреждении проведена имплантация постоянных эпидуральных электродов. А хирурги детской краевой больницы имени Пиотровича впервые провели коррекцию воронкообразной деформации грудной клетки.

Нарастить объемы высокотехнологичной помощи позволяет также переоснащение медицинских учреждений. Только благодаря нацпроекту «Здравоохранение» за последние четыре года в Хабаровский край поступило более 800 единиц техники, включая дорогостоящее оборудование, на общую сумму 2,9 млрд рублей. В текущем году закупят 249 единиц техники в 29 учреждений на общую сумму более 500 млн рублей.