Центр «Мой бизнес» объявляет о серии онлайн-тренингов «Лидогенерация Вконтакте», посвящённых работе на новой платформе «VK реклама». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» пройти обучение предприниматели смогут бесплатно. Трехдневный тренинг стартует же 16 мая.

— ВКонтакте в 2023 году переведет всех рекламодателей в новый рекламный кабинет VK реклама. Но зачем нужно было создавать совершенно новый кабинет и чем он отличается от прежней версии? Как разобраться в тонкостях нововведений? – эти вопросы к нам часто поступают от предпринимателей. Новая серия тренингов поможет нашему бизнесу изучить данный сервис, разобраться в новых возможностях платформы и научиться эффективно их использовать, – рассказала директор центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Тренинг подходит как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только начинает свое дело и думает о его продвижении. На нем предприниматели изучат новые алгоритмы показа рекламы и сбора аудитории, механизм создания иерархии рекламных кампаний, настройку инструментов сбора аудитории по поисковым запросам, ведение рекламных кампаний в соответствии с общей маркетинговой стратегией, а также аналитику использованных инструментов. Результатом прохождения курса станет самостоятельный запуск первой рекламной кампании Вконтакте. Для регистрации на тренинг нужно пройти по ссылке.

Екатерина Чабан напомнила, что предприниматели края также могут воспользоваться акцией от центра «Мой бизнес» и Вконтакте – удвоить рекламный бюджет на запуск первой таргетированной рекламы в сети. Для этого свои данные предприниматель должен отправить на почту info@moibizkhv.ru, после чего получит промокод с инструкцией по активации.