Подведены итоги конкурса Минпросвещения России на получение грантов для создания стажировочных площадок «Детский сад – маршруты развития» в рамках национального проекта «Образование».

Так, Краевой центр образования (КЦО) получит средства на создание регионального ресурсного методического центра и методической сети дошкольных учреждений.

Как отметили в региональном министерстве образования и науки, сумма гранта составила 450 тысяч рублей, ещё 210 тысяч рублей – софинансирование учреждения. Новая структура позволит участникам сети пройти стажировки на базе КЦО.

Программа обучения включает в себя использование в работе с дошкольниками интерактивных комплексов, робототехники и аддитивных технологий.

Кроме того, для педагогов пройдут мастер-классы, семинары и курсы повышения квалификации. Лучшие практики краевых учреждений по работе с дошкольниками войдут в методический сборник.

— В Год педагога и наставника на первый план выходит роль сотрудников дошкольных учреждений. От них во многом зависит будущее молодого поколения. Ресурсный методический центр позволит создать комфортные условия для профессионального роста педагогов, сделать программы для дошкольников ближе не только развивающими, но и увлекательными, — добавили в ведомстве.

Отметим, что модель стажировочной площадки гармонично впишется в региональные проекты, среди которых «Педкластер 27». Это обеспечит взаимодействие дошкольных образовательных учреждений между собой, центрами «Точка роста» и «IT-Куб».