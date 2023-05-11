Праздник «Казачий сполох» пройдет 14 мая в 11.00 в селе Калинка Хабаровского района. Присоединиться к нему и провести выходные в духе казачества приглашают жителей со всего региона. Всероссийская военно-патриотическая игра состоится уже во второй раз.

— «Казачий сполох» – это всеобщий праздник, который поможет прикоснуться к казачьим традициям и культуре. Он наполнен духом предков, любовью к Руси Святой и Вере православной. Это также и состязания, укрепляющие здоровье и дух юного поколения. Приглашаем всех интересно провести время в духе казачества, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края, атаман Окружного казачьего войска Хабаровского края Роман Мирошин.

Соревновательная часть праздника, в которой примут участие подростки 8-17 лет, состоит из различных конкурсов. Среди них будут состязания по разборке и сборке макетов автомата Калашникова, по стрельбе из пистолета (страйкбол) по мишеням. Конкурсанты покажут искусство «ножевого боя», будут и прохождение полосы препятствий, а также перетягивание каната.

Еще гостей ожидает выставка предметов казачьего быта, обмундирования и вооружений. Развлекать участников песнями и танцами будут лучшие казачьи коллективы края. Детей накормят кашей из полевой кухни и покатают на лошадях.

Организаторы мероприятия Окружное казачье общество Хабаровского края при содействии органов исполнительной власти Хабаровского края, Управления МЧС России по Хабаровскому краю, Хабаровская Епархия, а также предприниматели Хабаровска.

Добраться до места праздника по адресу с. Калинка, ул. Зеленая, участок 25 можно будет автобусом № 106