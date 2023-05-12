Действительно, в России стало жить намного страшно интересней, когда добавляется такой с недавних пор элемент под названием «бдительность». Народ не на шутку всколыхнулся! На днях Президент России Владимир Путин подписал ежегодный Указ «о партизанах», это по-народному календарю, а по государственному стилю «о привлечении для прохождения плановых ежегодных сборов военнослужащих, пребывающих в запасе…», смысл примерно такой. Сегодня, как и всегда проведём обсуждение насущных интересующих наших читателей вопросов по указанной теме, с нашим постоянным гостем, бывшим помощником командующего армией, до этого начбоем этой армии. Встречайте, подполковник запаса Сергей Роща, бывший учитель хабаровской 68 школы. Работает учителем, где, не суть важно. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Неужели так всё серьёзно?



С.А. Здравствуйте, Станислав! Всё планово. Ежегодное плановое мероприятие боевой подготовки армии, которым занимается мобилизационная комплектующая структура.

С.С. Как я понимаю, речь идёт о давно набивших оскомину, особенно через анекдоты, пресловутых «партизанах». Вас лично могут призвать на такие сборы? На два месяца!



С.А. Кто же откажется! Все с удовольствием вспомнят молодость. Так было всегда. У меня запас до 65 лет, потом отставка. Только вот моя военная учётная специальность ВУС-808000 «офицер информационного обеспечения», как у Скабеевой, не входит в разряд востребованных сегодня специальностей. Да и возраст 61 год.

С.С. Можете вспомнить смешные истории в свою «партизанскую бытность». Наверняка, есть такие!



С.А. Если по этой теме. Примерно, часа три тому и произошла. В рубрику НТВ «Не поверишь!»

С.С. Интересно! Поехали.



С.А. Во дворе вскапываю клумбу для посадки цветов. История с цветами и клумбами началась года три тому назад, как жена вышла на пенсию и, её сразу уволили с работы. На Рокоссовского сорок оказался не востребованным «заведующий массовым сектором детского отдела» городской библиотеки. Надо у Абросимовой спросить, так ли это? Ну да ладно. С женой получился такой диалог. Говорит мне, что хочет дачу. Я ей в ответ, зачем? Картину маслом на заказ, тот же «Московский дворик» или портрет девятиклассника, напишу, вот и деньги на фрукты и овощи. Хочу цветы выращивать. Хорошо, и вскопал под окнами третьего «еврейского» этажа с видом на арену «Ерофей» клумбу два на пятнадцать метров. Тридцать квадратов! Посадили цветы. Астры! Красота! И занятие приятное и, людям, особенно детям в радость. И так каждый год.

А в эту зиму вышло много рассады, девать некуда, решила посадить во дворе в заброшенные клумбы, рядом с нашим подъездом. Так вот, выкорчёвываю растение «хоста», когда первый раз увидел, подумал что ландыши, потом черемша, взял на пробу. Не то! Копаю, бросаю листья с корнями в большую кучу, чтобы выбить землю, а корни выбросить. Прошла женщина с собачкой, один раз, два раза, собачка пописала на кучу, потом в третий раз прошла. Минут через десять подошла с мужчиной, высокий такой, наверное муж, точно муж. Этот, значит, мужик, так важно начальственно и спрашивает: «Для каких целей здесь копаете?».

Про себя думаю, странный вопрос, тебе какое дело? Ну я ему и отвечаю: «Так оцэ ж, Путин указ пидпысав про сборы запасныкив, я и трэнуюсь окопы копаты для захысту вид ворогив. Визьмуть, а я вжэ можу». Мужик на полном серьёзе меня послушал, развернулся и пошёл, при этом их маленькая шавка меня обтявкала, то ли из-за того, что речи моей не поняла, то ли о своём собачьем. Прошёл семиклассник из «дэ» класса Захаров, мой бывший ученик, направлялся проведать родного дедушку в нашем доме соседнего подъезда, во дворе машины сновали туда-сюда, на площадках дети играли в футбол и баскетбол, а я всё копаю, квадратов пять накопал. Вижу, подъезжает скорая помощь, сбоку написано «Психиатрическая помощь», за ней ещё машины, из них вышли три человека и направили объективы своих видеокамер в мою сторону. А я всё копаю эту долбанную «хосту», и, копаю, третий день, с девятого мая копаю, не обращаю никакого внимания, что делается вокруг.

Остановился передохнуть, посмотрел по сторонам, народ толпится и, ничего не может понять, зачем и к кому психушка приехала. Я достал носовой платок, вытер пот со лба и, продолжил дальше копать. Операторы по очереди приблизились для «набора картинки ближнего плана», чуть не в лицо мне тычут свои объективы. А я копаю, вытряхиваю корни и складываю в пакет. Чувствую чей-то пронизывающий взгляд! Из «психушки» вышли два санитара, зашли в беседку, достали сигареты «синий верблюд», стали обсуждать возникшую проблему. А я копаю! И тут выходит мужик в зелёно-белом халате, это он сидел на месте старшего машины, внимательно разглядывал меня: «Серёга! Ты?». Смотрю, знакомое лицо, при мне начинал службу в медицинском отделе психиатром, постоянно в командировки на итоговые проверки попадал, где я был начальником штаба группы проверки, вторым человеком после генерала.

Он теперь как и я военный пенсионер, профиль не поменял. Катается по городу! Сюда в наш двор направили, по вызову. И объясняет, что поступил звонок, народ проявил бдительность, типа, «какой-то украинец возле дома окопы роет по приказу Путина». Прибежали корреспонденты, суют микрофоны. Само собой, я вошёл в роль, и давай «на украинской мове балакать», полковник-психиатр уже давится от смеха, старается быть серьёзным. Да, я его понимаю! Кто будет платить за ложный вызов?

С.С. И действительно! Чем не анекдот?



С.А. Лично я доволен. Это хорошо, когда жильцы твоего подъезда проявляют такую бдительность. Спросил цену ложного вызова.

С.С. Тысяч десять, не меньше!



С.А. Сказал, что будут разбираться. Развернулись и, уехали, «не солоно хлебавши». Это ещё со времён Ивана Грозного, когда соль была в особой цене, так говорили, если угостили едой без соли. Солонка далековато стояла.

С.С. Так чем занимаются «партизаны», что делают во время сборов?



С.А. В советское время в должности начальника клуба радиотехнического полка три раза входил в состав администрации таких сборов. Это были особые сборы! Поездка на целину! Уборка урожая! Казахстан, Сары-Шаган, дыни, арбузы! На такие «партизанские» сборы привлекали водителей, трактористов, крановщиков. В мои обязанности входило обеспечение культурной программы, из подчинённых мне солдат были водитель клубной машины «УАЗ-452» с кинобудкой и киномеханик. Крайний раз киномехаником был парень из Казахстана Слава Гей, он родом из того города, где брали фильмы. На кинопроекторе «Украина-7» показывали фильмы, в основном в поле, ездили на военную кинобазу, с ночовкой, туда и обратно 400 километров. Выпускали стенгазеты, фотогазеты, фоторепортажи, боевые листки, передовые опыты, готовили статьи в местные газеты, ещё, как награда от командования, писал портреты маслом передовиков производства. Генерал торжественно вручал «за высокие показатели в социалистическом соревновании». Фотографировали, снимали на кинокамеру «Кварц». Устраивали концерты, мастеров самоучек в исполнении песен было хоть отбавляй, я играл на гармошке, баяне, аккордеоне, гитаре, скрипке, балалайке, освоил народные инструменты казахов. Все инструменты брали с собой. Скучно не было, работы много. По прибытию составляли большой отчёт о проделанной работе.

С.С. Советское время понятно. А что в новой России?



С.А. В бытность начальником отделения отдела боевой подготовки армии противовоздушной обороны в отделе отвечал за вопросы мобилизации и комплектования, итоговые, контрольные и внезапные проверки. На сборах попадал в подчинение к полковнику Матвеенкову Владимиру Ивановичу, в нашей армии противовоздушной обороны он был главным мобистом и «партизанским» специалистом, как говорят в народе «царь и Бог». Моя главная функция заключалась в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки с призванными из запаса военнослужащими. Здесь всё зависит от специфики рода войск, «кто на что учился». К нам на сборы приходили операторы радиолокационных станций, планшетисты, то есть, те специалисты, кто обеспечивал боевую работу радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Обязательно боевое применение военной техники с выездом на полигон, формирование эшелона, погрузка и разгрузка на рампе, вся военная техника от рампы до полигона и обратно только своим ходом. Как видите, ничего нового и неожиданного, обычная практика. Так было есть и будет всегда!

С.С. Находясь в запасе на сборы привлекались в качестве «партизана»?



С.А. Здесь всё зависит от того, «кто на что учился». По военному диплому гражданская специальность «учитель истории и обществоведения». Работаю по диплому. На учителей военные комиссариаты всегда оформляют бронь, то есть, не привлекают. Не приходилось.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, что успокоило народ. Будем ждать очередной встречи на интересующую наших читателей тему.

11 мая 2023 года.