Кампания по обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков продолжается в Хабаровском крае. В региональном министерстве туризма специалисты проходят теоретические и практические испытания. Сначала соискатели отвечают на вопросы теста, и затем, в случае его успешного прохождения — выступают перед аттестационной комиссией. После прохождения испытаний гиды-переводчики и экскурсоводы (гиды) получат аттестат, а также нагрудную идентификационную карточку (бейдж) установленного образца, а сведения о них вносятся в единый федеральный реестр.

— Мы уже провели 5 заседаний аттестационной комиссии. Соискатели сдавали экзамены как очно, так и в дистанционном формате. Успешно прошли все испытания 13 экскурсоводов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре, а также 3 гида-переводчика. Времени для прохождения обязательной аттестации остаётся все меньше, с 1 июля оказывать экскурсионные услуги туристам без аттестата и именного нагрудного бейджа будет запрещено, — рассказала ведущий эксперт министерства туризма края Валентина Неретина.

Одним из этапов практического задания является презентация экскурсионного маршрута. Некоторые соискатели разрабатывают новые туры, которые защищают в ходе экзамена. В их числе и кандидат исторических наук доцент Высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса ТОГУ Владислав Чернов.

— Экскурсия проходит по центральной части города, а именно там, где зарождался Хабаровск и индустрия гостеприимства края. Исторический маршрут знакомит нас с историческим прошлым зданий улицы Алексеевской, сегодня Муравьёва-Амурского. Это хорошо сохранившиеся строения, в которых ранее находились доходные дома и гостиницы сохранились, но сегодня они используются по другому назначению, — рассказал Владислав Чернов.

Заявление на прохождение аттестации можно подать в министерство туризма края лично или по электронной почте mthk@adm.khv.ru, либо через личный кабинет на едином портале государственных услуг. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 1300 рублей.