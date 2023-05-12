Новый проект запустили власти Хабаровского края для тех, кто ищет работу. Безработным, а также соискателям теперь в регионе выдают специальный сертификат, по которому они могут бесплатно сдать экзамен на подтверждение квалификации. Накануне прошел первый такой экзамен для специалистов в области охраны труда.

— Новшеством для Хабаровского края является то, что для безработных граждан и граждан, ищущих работу, оплачивать профессиональный экзамен будет центр занятости населения путем выдачи сертификата. Стоимость сертификата равна стоимости профессионального экзамена в центре оценки квалификации. Хабаровский край – пока единственный субъект России, где предусмотрена такая возможность, — прокомментировала заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Наталья Мартыненко.

Для получения сертификата необходимо зарегистрироваться на Единой цифровой платформе »Работа в России» в качестве соискателя. Затем потребуется обратиться в центр занятости, где специалисты проконсультируют и выдадут сертификат на оплату профессионального экзамена. Сдавать такой экзамен можно будет по различным направлениям. К примеру, вскоре планируется экзамен для бухгалтеров.

Ознакомиться с полным перечнем центров оценки квалификаций в Хабаровском крае можно на портале краевого комитета по труду и занятости населения. Всего в краевом бюджете на сертификаты для профэкзаменов на 2023 год заложено 400 тысяч рублей.

Напомним, что новую практику ввели благодаря флагманскому проекту «Интересная работа. Достойная заработная плата», инициированному губернатором края Михаилом Дегтяревым. Этот проект предусматривает возможность подтверждения безработными гражданами своей квалификации.