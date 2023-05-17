Хабаровский край получит более 60 млн рублей на обустройство кластера «Педагогика». Средства выделены по итогам конкурса Минпросвещения России для создания образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Так, на базе Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша появится Образовательный центр. Он будет включать в себя учебно-производственный комплекс с современным оборудованием и обновлённые зоны преподавания дисциплин. Среди направлений подготовки — художественно-эстетическое развитие, воспитательная деятельность, допобразование, цифровые и технические компетенции, а также гражданско-патриотическое воспитание и коррекционно-развивающие занятия.

Новый кластер для будущих педагогов позволит внедрить инновационные методики обучения, а также ускорить и упростить трудоустройство молодых специалистов. Партнёрами-работодателями выступят образовательные центры, детские сады, колледжи и другие учреждения.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, благодаря проекту «Профессионалитет» будущие учителя, воспитатели, и педагоги уже через несколько лет смогут приступить к работе. А создание кластера в Год педагога и наставника станет дополнительным вкладом в повышение престижа профессии учителя и качества образования.

СПРАВОЧНО

Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша – одно из старейших образовательных учреждений профессионального образования Дальнего Востока. В этом сентябре он отметит вековой юбилей. Более 20 тысяч его выпускников стали основой образования в крае и на Дальнем Востоке.