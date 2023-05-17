В Санкт-Петербурге состоялся V Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В нём приняли участие представители образовательных организаций из разных уголков России.

Среди участников были и представители детского сада № 50 из Хабаровска. На профессиональной площадке педагоги обменивались опытом и мнениями, обсуждали концептуальные вопросы развития образования как в регионах, так и в стране в целом.

Также в рамках работы съезда «Моя страна» состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2023». По итогам конкурса детский сад № 50 стал лауреатом в номинации «Лидер в создании комфортной образовательной среды – 2023».

Это дошкольное учреждение расположено в просторном светлом здании. Десять уютных групп оборудованы удобной мебелью в соответствии с возрастными особенностями. Руками педагогов и родителей создана развивающая среда, обеспечена возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, есть соответствующие образовательной программе дидактические и методические пособия, настольные игры и наборы для воплощения в жизнь любых ролевых сценариев.

В группах для детей раннего возраста установлены манежи, мягкие модули, бизиборды. В учреждении работают два логопункта. Для занятий с психологом есть прекрасный кабинет и оборудованная сенсорная комната, дети любят бывать в ней и наблюдать за «звёздным небом», играть в сухом бассейне, взаимодействовать с песком и водой, возводить замки из мягкого конструктора.

Прекрасный спортивный зал и спортивная площадка также никогда не пустуют. Дошколята уже сдают нормы ГТО, а также принимают участие в различных состязаниях.