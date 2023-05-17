В краевом клиническом центре онкологии ввели в эксплуатацию новейший ангиограф. Аппарат, приобретенный благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», на данный момент единственный в России. Он позволит вывести диагностику и лечение опухолей в регионе на более высокий уровень.

Онкологический центр получил ангиограф стоимостью 57,5 млн рублей в свое распоряжение в конце прошлого года, но запуск в эксплуатацию откладывался на время получения лицензии.

— Введение в строй этого высокотехнологичного дорогостоящего оборудования — значимое событие для онкологического центра. Техника позволяет проводить операции, малотравматичные для пациента, местную химиотерапию, избирательно подводить химиопрепараты к опухоли, — уточнил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Заведующий онкологическим отделением центра №1 Евгений Локалов добавил, что инновационная система поможет улучшить качество жизни паллиативным пациентам, позволит проводить методики по локализации болевого синдрома, а также уменьшить риск возникновения осложнений при проведении повторных манипуляций. Еще один плюс аппарата — возможность получать высококачественные изображения в режиме реального времени и обрабатывать их. Благодаря этому есть возможность наблюдать все этапы прохождения крови по конкретному органу, идентифицировать определённые сосуды из общей массы.

Ввод в эксплуатацию ангиографа произошел во время визита в регион делегации в области онкологии и хирургии, которую возглавил главный онколог страны директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди. Специалисты оценили работу краевого центра по обновлению медоборудования положительно. По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году в онкологический центр закупили 25 единиц оборудования на общую сумму 235 млн рублей. В этом году предусмотрена модернизация технического оснащения онкологического диспансера Комсомольска-на-Амуре на сумму 55 млн рублей: планируется установка гистологического сканера и современного эндоскопического оборудования.

В целях выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также повышение доступности медицинской помощи в регионе продолжают открываться Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в которых пациенты не только проходят первичную диагностику и наблюдаются у специалистов, но и получают лечение в условиях дневного стационара.

В ближайшее время такие центры должны открыться в Краевом диагностическом центре Хабаровска и городской больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре. С 2019 года уже созданы ЦАОПы в краевом онкологическом центре, а также на базе центральных районных больниц Верхнебуреинского района и района имени Лазо.