В крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в селе Бычиха Хабаровского района идёт ремонт улицы Лазурной протяженностью 1,1 км, который начался в апреле. Сейчас ликвидируются дефекты и проходит устройство основания дорожной одежды.

– При благоприятных погодных условиях приступим к асфальтированию на следующей неделе. Завершить работы планируем к началу июня, — прокомментировал главный инженер субподрядной организации Владимир Ковалев.

Отметим, что дорога является социально значимой для поселения — она обеспечивает подъезд к пансионату «Благо», где осуществляется уход за пожилыми людьми, местной гостинице, а также к домам жителей частного сектора.

— На следующий год планируем в рамках краевой программы обустроить для пешеходов тротуары с перильным ограждением и установкой дорожных знаков. Также запланирована установка уличного освещения, — отметила глава села Татьяна Челаева.

Добавим, что в прошлом году также в рамках нацпроекта в Бычихе были отремонтированы улица Уссурийская, а в селе Новотроицком — улицы Лесная и Садовая.

Хабаровский район участвует в дорожном нацпроекте с 2019 года. За это время было отремонтировано 106 участков автодорог и улиц местного значения общей протяженностью более 50 км.

В этом году работы пройдут на 27 участках автодорог общей протяженностью 16 км. Так, ремонт уже идёт в селах Ракитное, Смирновка и Чистополье, на дороге к дачному массиву «9 км — село Матвеевка – село Заозёрное – село Константиновка», а также на участке «8 км федеральной трассы «Восток» — поселок имени Горького».

Всего в рамках нацпроекта в крае запланирован ремонт 105 км автодорог и 35 мостовых сооружений.