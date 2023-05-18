Находясь в Москве, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В фокусе внимания – ряд важнейших вопросов, касающихся исполнения государственного оборонного заказа и исполнение крупных инвестпроектов.

Губернатор доложил секретарю Совбеза РФ о реализации новых логистических проектов, включая строительство Тихоокеанской железной дороги, и о выполнении гособоронзаказа на предприятиях региона.

— Также обсудили проект сооружения грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Кроме этого, в ходе состоявшейся встречи были предметно рассмотрены вопросы общественной безопасности и антитеррористической защищенности территорий Хабаровского края.