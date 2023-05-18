Участниками мероприятия стали хабаровские специалисты, а также по видеосвязи присоединились коллеги из Сахалина, Якутска, Владивостока. Они поделились лучшими программами, направленными на улучшение здоровья горожан. Мероприятие состоялось в ТОГУ и стало одной из площадок социального форума «Хабаровск – город, где хочется жить». Свои доклады в преддверии мероприятия также прислали участники из города Могилёва (Республика Беларусь), Пучона (Республика Корея) и из трёх городов КНР.

Основная тема форума – корпоративные программы по продвижению здорового образа жизни в организациях Хабаровска. Это комплекс мероприятий для улучшения состояния здоровья работников в целях профилактики заболеваний. С приветственным словом выступила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

«Хабаровск является членом ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», и в рамках совместного плана мероприятий мы проводим такой форум. В этом году он стал площадкой социального форума, проводимого ко Дню рождения города, – отметила Татьяна Скорик. – В Хабаровске активно реализуются мероприятия, направленные на работу с детьми и молодёжью, трудовыми коллективами, а также с пожилыми гражданами. То есть мы охватываем все группы населения. В этом году начали реализацию проекта «Молодёжь за ЗОЖ», который уже принёс положительные результаты. Мы хотим поделиться результатами нашей работы с коллегами из других городов и перенять определённый опыт у них».

С информацией об эффективности профилактических мероприятий по продвижению здорового образа жизни в Хабаровске выступила начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья Татьяна Захарова.

Об опыте разработки и внедрения корпоративных программ в организациях города Хабаровска рассказала сотрудник Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Макаревич, куратор проекта «Здоровье на рабочем месте». Кроме того, в ходе работы круглого стола председатель объединенной первичной профсоюзной организации, помощник генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Виктория Чеп выступила с докладом о сберегающих здоровье технологиях, созданных для трудового коллектива, содействующих здоровому образу жизни.

Всего в работе круглого стола приняли участие 30 человек. В обсуждении вопросов участвовали председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, представители ДВГУПС, ТОГУ.