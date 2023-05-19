Ключи от машин Lada Granta получили двое хабаровчан, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве. На закупку автомобилей Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО направило порядка двух миллионов рублей.

Новый автомобиль выдается гражданам, пострадавшим на производстве, каждые семь лет, при наличии медицинских показаний и рекомендаций, отраженных в программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Капитальный ремонт автомобиля СФР оплачивает один раз в размере до 30% от стоимости машины. Такая помощь оказывается пострадавшим на производстве работникам обеспечивается за счет средств обязательного социального страхования.

«Выдача специализированных автомобилей — это важное направление социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве. Автомобили становятся надёжными помощниками в повседневной жизни людей, позволяют им быть мобильными и жить в своем привычном ритме. С 2019 года в Хабаровском крае и Еврейской автономной области Отделение выдало 32 автомобиля, на закупку которых выделено без малого 22 миллиона рублей. Автотранспортными средствами обеспечены 43 человека. Большинство из них – повторно. 11 человек предпочли получить компенсацию за самостоятельно приобретенный специальный автомобиль на общую сумму более 6 миллионов рублей. В текущем году Отделение планирует закупить и выдать еще 3 автомобиля», – сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

Для получения автомобиля после прохождения МСЭ достаточно подать заявление через портал «Госуслуг» или клиентскую службу Социального фонда. Выдача автотранспорта – не единственный вид поддержки пострадавших на производстве. За счет средств социального страхования этой категории граждан осуществляются единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Кроме того, в соответствии с программой реабилитации пострадавших ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО обеспечивает людей различными техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, оплачивает лечение, медикаменты, санаторно-курортное лечение.

Напомним, что все инвалиды, которым транспорт необходим по медицинским показаниям, независимо от установленной им группы, могут получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании. Обратиться за компенсацией граждане могут в клиентские службы СФР или МФЦ.