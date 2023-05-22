Мальчик бежал по тротуару народного бульвара имени дальневосточного первопроходца Москвитина. Беззаботно бежал. Кудряшки тряслись. Улыбался, радовался жизни.

Бегал туда-сюда, всегда в одном и том же месте резко сворачивал вправо на зелёный травяной массив к маленькой, в три головы выше его самого, толщиной тюбика масляной краски, посаженной в углу прошлой весной, берёзке.

Обхватывал хрупкий белый с чёрными пятнами ствол своей маленькой ручонкой, казалось, что вот-вот сломает, и возвращался к папе, и маме с коляской, где сидела маленькая сестрёнка.

Дома-свечки, огороженные металлическими прутьями, с приближением заката на время спрятали солнце и, всё вдруг покрылось теневой прохладой амурского речного ветерка.

Мальчик выбежал из тени к солнечным лучам, похлопал маленькой ладошкой по детской коляске, развернулся и, опять, в который раз побежал трясти своими кудряшками к своей подружке берёзке.

Почему остановился на границе солнца и тени? Белое и чёрное, за белой полосой жизни неумолимо следует чёрная полоса. Увы, так иногда бывает.

Неожиданно для мальчика, путь преградила стройная в ногах, с начинающей сочной полнотой, женщина, рядом на поводке коричнево-чёрного окраса и примесью охры немецкая овчарка, как того и требуют правила выгула собак, в наморднике цвета сусального золота.

Недолго думая и, не обращая внимания на большую собаку, не дожидаясь родительской подсказки, мальчик всё-таки обогнал возникшее медленно двигающееся живое препятствие, залихватски с ветерком подбежал к берёзке, на этот раз погладил хрупкий ствол, любя потеребил листочки и в очередной раз стал возвращаться к папе, маме и сестрёнке. Радоваться жизни можно и так.

Полоска десятой части от футбольного поля травяной массив возле жилого дома не первый год дарил людям радость чудом сохранившимся стройно в ряд своими кленовыми насаждениями, там, где клёны пропали, на их место жильцы посадили ясени и осины, по бокам добавили саженцы берёзок, кедра, рябины, кусты жасмина и сирени. А ещё сакуры, боярки и шиповника. Третий год настоящей местной достопримечательностью газона славится цветочная клумба в тридцать квадратов с астрами, розами, хризантемами и всякой цветочной всячиной.

«Интересно, на этот раз эта белокурая дамочка уберёт дерьмо своей собаки? Или, как всегда, пройдёт, ни в чём небывало, будто, так и надо, — прервавшись от полива деревьев, отодвинув вёдра, придвинул штатив, отставной военный пенсионер Ефим Городянец решил снять на видео весь процесс собачьего туалета, — и, обязательно с комментариями. Главное, что ответит эта наглая то ли тётка, то ли девка. Штатив! Заело! Всегда надо снимать со штатива. Качество есть незыблемая вещь. Так-так-так, приближаются. Мальчик побежал обратно. Встретились. Разминулись. Неужели собака не будет? Ага! Началось! Сейчас всё получится. Внимание! Мотор! Спокойно. Снимаем».

Примерно за метр до любимой кудрявым мальчиком берёзки, немецкая овчарка, то ли кобель, то ли сучка, старик так и не понял, сошла с тротуара на траву, стала в раскоряку и, выдавила из себя большую кучу, как в народе говорят «своего собачьего дерьма».

«Вот это куча! Всем кучам куча! На такую кучу дерьма не меньше двух совков потребуются, не каждый будет пакетом брать в руки. Понимаю! Только правила есть правила. Убирай! Да, надо подсказать. Запишем звук. Как там, у Антона Павловича? Я про Чехова».

— Уважаемая «дама с собачкой»! Вы когда-нибудь за своей собакой будете убирать!

— Не твоё собачье дело, старый хрыч!

— А как же правила выгула собак?

— Засунь эти правила себе в одно место!

— Но, такая большая куча может привести к трагедии!

— Какая трагедия? Никакой трагедии не будет! Трагедия в том, что ты, старый дурак, и есть трагедия. Тебе надо, ты и убирай!

«Отлично! Кажется, записалось всё. Только вот, про трагедию зря сказал, получается, накаркал. Зря накаркал. Хотя, «чем чёрт не шутит». Покойная баба Луша, мать отца, была знахаркой, всю жизнь лечила людей, бесплатно. У неё тогда мальцом бегал в помощниках. Так вот она говорила, что «неважно во что, верить или не верить, личное дело каждого человека, страшно другое, отрицать ничего нельзя, ты отрицаешь, а оно, отрицание, постепенно приближается к тебе». И не важно, кто ты, учитель, врач или следователь, прокурор, водитель. Не отрицай очевидное. Обратка по имени «случай» обязательно прилетит, когда не ждёшь. Мистика? Мистика! Мистика, так мистика. Отрицать не буду. Ладно, если по совести, то кучу дерьма надо бы убрать лопатой. Урна рядом. Нехорошо, когда такая куча совсем рядом, это не есть навоз. Деревья, нами посаженные, да и клумба с цветами могут обидеться».

А мальчик бежал!

Женщина увела немецкую овчарку. Никто из проходящих людей, кроме пенсионера, так и не сделали ей замечание, про осуждение, Гражданский кодекс, в крайнем случае, надавить на совесть и говорить нечего, это уже из другой планеты. Воспитание!

«Как там у Булгакова? Недавно перечитывал роман «Мастер и Маргарита», про Аннушку. Что она разлила? Дословно, помнится так, «Аннушка уже купила подсолнечное масло и, не только купила, но даже и разлила». Параллель наблюдается! У нас вместо подсолнечного масла «собачье дерьмо». Зачем убирать? Посмотрим, что будет. Мальчик бежит, дерьмо лежит. Поскользнется ли мальчик на этом ещё тёплом дерьме? Можно ли будет считать это трагедией? Верю ли я в трагедию? Или, не верю я в трагедию? Ну, ты Городянец, изверг! Главное, как говорила баба Луша, не отрицать, в данном случае возможную и невозможную трагедию. Женщина отрицает трагедию. Неужели отрицание трагедии приблизится к ней? Бумеранг вернётся! Ну, ты Фима и философ! Записано на видео. Посмотрим, что будет дальше».

А мальчик бежал!

Запись видео продолжается, в фокусе радостная улыбка, по всей видимости, трёхлетнего мальчика, может на год, а то и два старше. Скорее, не по возрасту крупноватый мальчонка.

«Один бегает, родители как-то за ним и не присматривают. Мальчик сам по себе, а родители стоят, отец пиво пьет, молодая мама держит открытую бутылку пива, курит сигарету. Вышли на вечернюю прогулку. Современная молодая беспечная семья. Герой Александра Абдулова интересную фразу сказал, к месту будет, действительно семейка «непуганых идиотов». Так что мы ждём? Будет ли «булгаковская» мистика? Неужели правы философы о теории случайностей? Знать бы, что будет. Увы, не суждено. Как там про Сочи, «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Никто не знает, что будет даже через секунду. Вся жизнь есть череда случайностей, кто сказал, не знаю, не помню, может я и сказал. Остановить мальчика? А как отреагирует папаша? Такой и бутылкой по голове зарядит, не побрезгует, «за ним не заржавеет». Вишь, пьёт из стекла, пластмасс презирает. Ладно, пусть мальчик бежит. Посмотрим».

Сработала старая привычка, не спешить, не вмешиваться, не выдавать себя. Профессиональный снайпер афганских гор с позывным «Город» до сих пор чтит китайскую мудрость: если долго сидеть у реки, мимо обязательно проплывёт труп твоего врага. Китайский философ Лао-цзы сказал шире: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывёт труп твоего врага». Это, наверное, ближе к женщине.

Где враг? Где труп? Кому мстить? Отбросив нехорошие мысли, Ефим Семёнович отчаянно держал весёлый размашистый воздушный бег кудрявого мальчика в объективе своей новенькой на старом штативе видеокамеры. Ему казалось, что время остановилось, одна секунда как целый год. Быть снайпером в горах Афганистана, это вам не в «зелёнке» сидеть на дереве, прятаться в кустах шиповника или зарослях нескошенной почти сухой травы. Стать единым целым, дышать как горы, смотреть как горы, думать как горы, любить как горы, быть частью гор. Выдержка как у гор!

А мальчик бежал!

Солнце вот-вот выйдет на простор и тогда его лучи пронзят линзы объектива видеокамеры, начнётся съёмке в контровом свете. И что будет видно? Посмотрим, а пока остаётся только ждать развязки.

«Интересно, станет ли мой видеосюжет маленькой трагедией? Точно не помню, кажется, у Пушкина есть произведение «Маленькие трагедии», если память не изменяет, написал в 1830 году, Болдинская осень. Четыре пьесы. Из них по сюжету, что сродни вяжется мне? Может «Скупой рыцарь»? Нет, не то. Следующая пьеса «Моцарт и Сальери», в сторону. Скорее подойдёт «Каменный гость», да, возможно, моё каменное сердце. Без вопросов, «в яблочко» подходит «Пир во время чумы». Действительно, ты Городянец, старый хрыч. Нутром чувствуешь, что будет трагедия и, никаких действий помешать ей свершится. Ты всё видишь. Ты точно знаешь, что «цель» придёт именно в эту точку. Там была война. Чужая война. Глазок видеокамеры это тебе не прицел «эс-вэ-дэ». Так будет ли трагедия? Откуда мне знать? Резонный вопрос для самооправдания бездействию. Сам процесс видеосъёмки и есть настоящий «пир во время чумы»! Ведь понимаешь, снайпер хренов и, ждёшь, когда «проплывёт». Ладно, не будем о грустном итоге, заодно сгущать краски. А что делать? Родители куда смотрят? Родители скромно стоят в сторонке, пьют пиво и курят».

А мальчик бежал!

Наступил момент истины, мальчик, как по заказу, как по шаблону, неважно как, результат один, в том самом месте резко свернул вправо к берёзке. Правой ногой попадает в кучу дерьма, тут тебе и скольжение, и небольшой разворот с подкидкой вверх и вправо, падением на спину и ударом затылком о бетонный слегка потрёпанный временем с оголённой торчащей острой арматурой, бордюр.

По устоявшейся годами привычке старый снайпер даже не пошевелился, продолжал снимать, как после точного выстрела, главное, не выдать себя, чтобы остаться жить.

А мальчик лежал!

Никто так и не обратил внимания на лежащего неподвижно кудрявого мальчика, даже родители подумали, что игра продолжается, так надо, так задумано, ещё миг, мальчик встанет и побежит, как всегда улыбаясь, размахивая в разные стороны, руками, развевая на ветру свои кудряшки.

А мальчик не побежал!

Первым бездыханное тело мальчика заметил мужчина в форме «росгвардейца» из припаркованного только что рядом у противоположного тротуарного бордюра, автомобиля.

— Сдаю назад в обозначенное место стоянки. Смотрю в зеркало заднего вида. И, вдруг вижу, как подбрасывает вверх мальчика, одни ноги торчат. У меня сердце ёкнуло. Произошла потеря реальности. Так обычно бывает, когда дети Донбасса подрываются на «лепестках». Мины такие есть. Я недавно оттуда, — прямо тут, на месте трагедии старший лейтенант давал показания представителю полиции, коим являлся участковый инспектор Лёжкин, — сразу позвонил в полицию, вызвал скорую помощь. Хотел оказать первую медицинскую помощь, пульс отсутствовал.

Спокойствие было нарушено. Крики отчаяния, стоны, плач, ругань заполнили пространство перед жилым многоквартирным в десять этажей на триста квартир домом.

Через объектив своей видеокамеры, как через прицел снайперской винтовки Ефим Семёныч видел, сначала важный ход участкового инспектора, далее приезд «оперов», за ними кареты скорой помощи, потом следователей из комитета, представителя прокуратуры. Мэр города!

Выставили, точнее, красно-белой лентой обозначили место оцепления, куда посторонним людям заходить категорически запрещено.

— Дерьмо свежее! Мальчик поскользнулся на этом дерьме, — констатировал факт, возможную причину трагедии эксперт-криминалист, — по первичным признакам тянет на несчастный случай.

— А почему дерьмо не убрали? Здесь явно нарушение правил выгула животных, — «не в бровь, а в глаз» резюмировал представитель прокуратуры.

— Надо искать собаку, точнее хозяев собаки, кто её выгуливал, — следователь тут же озадачил «оперов», — свидетели есть? Кто и что видели, просьба подойти к нам. Прошу к микроавтобусу полиции.

— Вызовите ко мне управляющего «тэ-сэ-жэ»! Хочу задать вопрос о бордюрах, — все от неожиданности вздрогнули, услышав голос градоначальника.

Видеокамера продолжала работать, фиксируя всё, что происходит на месте, теперь уже настоящей трагедии. Заметили. Всё-таки заметили.

— Почему посторонний в зоне! Кто разрешил вести съёмку?

— Так дед снимает здесь давно.

— Срочно изъять аппарат, как вещественное доказательство!

— Зачем изымать аппарат, — возмутился старый снайпер, — возьмите карту памяти. Напишите расписку и пользуйтесь. Можете подойти посмотреть, здесь всё «как на ладони», полный цикл. Главные свидетельские показания здесь.

Забирать карту памяти не стали, всю информацию перебросили на свои ноутбуки, даже подоспевшие корреспонденты программы «Место происшествия» получили неоценимые кадры.

— Ищите женщину! Кто знает, где живёт эта женщина?

— Я знаю. Она здесь постоянно выгуливает свою немецкую овчарку. Дерьмо никогда не убирает. Это жена одного важного силового начальника, занимающего солидный пост, — то ли в шутку, то ли всерьёз, послышался женский писклявый немного с ехидцей голос, — живёт в соседнем высотном доме.

Прокурорский работник слегка поперхнулся, хорошо понимая, чем всё может закончиться, на всякий случай, тут же подумал про себя, «первой и главной будет версия несчастного случая». Почему маленький мальчик бегал без присмотра родителей?

— Кто родители мальчика? Прошу подойти ко мне!

Запахло статьёй сто пятьдесят шесть «ука эр-эф» о ненадлежащем исполнении воспитания, примерно так.

Следак «эс-ка» тут же «взял за жабры» женщину с ехидным голосом, был научен «горьким опытом», первым делом довёл под роспись информацию «об ответственности за дачу ложных показаний».

Пока шло разбирательство и мальчик, покрытый белой простынёй, лежал на тротуаре, в стороне ожидали катафалки трёх разных похоронных бюро. Не обращая внимания на горе молодых родителей, представитель каждой ритуальной компании предлагал свои услуги достойно отправить мальчика в последний путь. Менее чем в сто тысяч рублей никто так и не решился опустить ценник ниже.

В народе говорят, что «наглость есть второе счастье», после того, как уехала карета скорой помощи, среди похоронных бюро неожиданно, на потеху всех «зевак», завязалась сначала словесная перепалка, плавно перешедшая в мордобой.

А мальчик лежал!

Мёртвого мальчика условно раздирали на части. Как говорят, «ничего личного, просто бизнес». Кадры этой драки Ефиму Городянцу снять не удалось.

Через два месяца состоялся суд. Следуя мотивами чеховского рассказа, «даме с собачкой» впаяли символический штраф в пять тысяч рублей за нарушение правил выгула животных. О том, кто её муж и, чья она жена, общественности официально в судебном рассмотрении уголовного дела сказано не было.

По местному телевизору «место происшествия» никто не увидел.

Для молодой семьи судебное решение изобиловало знаменитой народной мудростью «закон что дышло, куда повернул, то и вышло». Звучит оригинально своей убийственной фразой «за низкий контроль» и так далее по тексту.

Выписали максимальный штраф сто тысяч рублей!

Вину возложили на арматуру бордюра, если бы не торчала острым концом вверх, мальчик получил ушиб и продолжил свой жизненный путь.

Адвокат хороший попался!

Особое решение двинули в адрес управляющего еврейской фамилии товарищества собственников жилья «Арматура», обязали поставить новые бордюры на всей территории «тэ-сэ-жэ» с указанием организации, где такие бордюры следует покупать. Этим же решением суда обязали все городские жилищные организации на своих территориях привести бордюры к единообразию. Где покупать, указали.

Ничего личного, просто бизнес!

На судебное заседание военного пенсионера оператора видео Ефима Семёновича Городянца так и не позвали. Как не «пришили к делу» и снятое им видео.

А мальчик ещё совсем недавно беззаботно бежал…

21 мая 2023 года.

Сергей Роща