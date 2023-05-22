В День диагностики меланомы, 23 мая, в четырех городах Хабаровского края – Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и Амурске – пройдет бесплатная акция. Каждый желающий сможет обратиться к дерматологу с целью профилактики и раннего выявления меланомы и других новообразований. Проведение такой диагностики является неотъемлемой частью диспансеризации по национальному проекту «Здравоохранение».

— В Хабаровском крае акция по проверке родинок проводится с 2003 года. В прошлом году в рамках акции врачи осмотрели 126 человек, у 20 пациентов выявили меланому. Благодаря своевременной диагностике специалисты смогли вовремя предотвратить патологическое течение болезни, — рассказал главный врач Краевого кожно-венерологического диспансера Марк Аршинский.

Меланома – злокачественная опухоль, обладающая быстрым и агрессивным течением. В случае несвоевременной диагностики она приводит к летальному исходу. Опухоль возникает из меланоцитов – пигментных клеток кожи. Одна из основных причин ее возникновения – ультрафиолетовые лучи. Риск развития такой опухоли значительно увеличивается, когда человек загорает до солнечных ожогов. При этом меланома встречается у людей, ни разу не обгоравших и не увлекающихся посещением соляриев.

Уже 23 мая проверить родинки можно будет в Кожно-венерологическом диспансере по адресу: г. Хабаровск, ул. Ангарская, 5, а также его филиалах: Комсомольск-на-Амуре (ул. Пионерская, 22/2), Амурск (ул. Амурская, 7А), Николаевск-на-Амуре (ул. Воровского, 13).

Прием ведется в порядке живой очереди с 8 до 15 часов. Чтобы попасть в кабинет врача без длительного ожидания, требуется записаться заранее. Прием по предварительной записи ведется с 8 до 20 часов. Так, в Хабаровске можно позвонить по номерам – 8 (4212) 54-31-48 и 8 (4212) 54-43-53, в Комсомольске-на-Амуре – 8 (4217) 59-10-00, Амурске – 8 (42142) 2-55-87, Николаевске-на-Амуре – 8 (42135) 2-65-70.